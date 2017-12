Bolnavii de cancer au de ales între tratamentele tradiţionale şi cele experimentale

Directorul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prof. dr. Irinel Popescu, a anunţat că pacienţii bolnavi de cancer pot alege atît tratamentul standard, recomandat de forurile de specialitate, cît şi tratamentele noi, care se află în faza de testare în studiile clinice. “S-a dovedit că noile tratamente au crescut rata de supravieţuire de la cîteva luni, la cîţiva ani. În 2008, am tratat peste 90.000 de pacienţi, cu un cost de 6.594 lei pentru un caz. Am decis să declarăm anul 2009 drept “An de luptă împotriva cancerului”, întrucît peste 400.000 de români suferă de diferite forme de cancer, boală care se situează pe locul trei ca rată de deces, după accidentele de circulaţie şi bolile cardiovasculare”, a precizat preşedintele CNAS cu ocazia lansării unui nou medicament pentru tratamentul cancerului de sîn. Noul medicament este bazat pe substanţa activă numită lapatinib şi este indicat pentru tratamentul pacientelor cu cancer la sîn avanasat sau metastatic care a progresat sub tratamentul terapeutic standard. În România, numărul deceselor prin cancer la sîn se ridica, în 2007, la aproape 3.100 de persoane, potrivit Registrului Naţional de Cancer.