Bolnavii de diabet, cobaii ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, s-a făcut remarcat prin promisiunile deşarte pe care le-a făcut de nenumărate ori bolnavilor. În urmă cu un an, Nicolăescu susţinea că toate cozile care se formează în farmacii, la începutul fiecărei luni, atunci cînd vin banii pentru eliberarea medicamentelor compensate şi gratuite, se fac doar din cauza pacienţilor care nu au încredere în sistem. La aproape un an de la acea declaraţie, la farmacii sînt, în continuare, cozi. Mai mult decît atît, ministrul de resort se autointitulează inauguratorul reformei din sistemul sanitar, însă cei care lucrează în domeniul sanitar susţin că nu se numeşte reformă ceea ce a făcut Nicolăescu, ci este doar o brambureală. Acest lucru se adevereşte pentru a “n” oară, cu atît mai mult cu cît pe 1 aprilie se anunţase că medicamentele pentru stări post transplant şi insulina vor fi eliberate prin farmacii cu circuit deschis, lucru care nu se întîmplă. Nicio farmacie cu circuit deschis din Constanţa nu avea, ieri, în stoc acest tip de tratament. “În farmacia din spital avem un stoc de insulină care ne ajunge o lună şi jumătate. Deocamdată, nu am primit ordinul prin care putem elibera acest tip de tratament prin farmaciile cu circuit deschis. După ce vom primi actul oficial de la Ministerul Sănătăţii, vom elibera insulină, o perioadă, pînă cînd stocul din farmacia spitalelor se va epuiza, în paralel, atît prin farmacii cu circuit deschis, cît şi prin cele cu circuit închis”, a declarat preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. Bolnavii nu sînt la fel de liniştiţi, însă. Au fost informaţi că vor găsi insulină la toate farmaciile, însă, ajunşi în faţa farmacistei, află cu stupoare că nu există tratamentul de care au nevoie. “Am aflat că nu au insulină. Mi-a spus farmacista că trebuie să mă duc la spital, la farmacie, însă medicul de familie mi-a zis că nu mai am de ce să merg acolo. Iar ne plimbăm dintr-o parte în alta? Sîntem bolnavi şi este inuman să fim trataţi ca nişte cobai”, a spus Amalia Angheluţă, o pensionară bolnavă de diabet, care a fost nevoită, ieri, să alerge dintr-o farmacia în alta pentru a afla că tot la farmacia Spitalului Judeţean va găsi insulină. “Este de datoria medicilor de familie să îi anunţe pe bolnavi că încă nu a fost introdusă insulina la farmaciile cu circuit deschis”, a conchis dr. Mocanu.