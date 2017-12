Bolnavii de la endocrinologie trebuie evacuaţi!

Autoritatea de Sănătate Publică din Judeţul Constanţa s-a trezit la realitate şi a luat măsuri, în sfîrşit, în ce priveşte condiţiile crunte în care sînt spitalizaţi pacienţii Compartimentului Clinic de Endocrinologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Abia după ce mass media a semnalat pericolul iminent care ameninţă viaţa bolnavilor din cauza stării avansate de degradare a imobilului în care funcţionează Compartimentul, inspectorii de la ASPJ au hotărît transferarea pacienţilor în imobile care să corespundă standardelor privind desfăşurarea actului medical. Conducerea ASPJ nu neagă faptul că avea cunoştinţă despre ororile de la endocrinologie şi nici faptul că a tolerat această situaţie, în timp ce mai marii Spitalului Judeţean refuză să facă declaraţii pe această temă. Ne întrebăm pînă cînd ar fi fost întreţinută criza din acest Compartiment dacă nu ar fi fost scoasă la lumină de presă.

În ediţia de ieri a ziarului, reaminteam starea de fapt întîlnită în cadrul Compartimentului Clinic de Endocrinologie, ce funcţionează ca secţie exterioară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Starea jalnică în care se află clădirea constituie un adevărat pericol pentru bolanvii internaţi în unitate. Doar după semnalul tras în mass media, conducerea Autorităţii de Sănătate Publică (ASPJ) Constanţa a luat măsuri. Directorul ASPJ, dr. Marius Enescu, a declarat “starea de degradare avansată a clădirii, care este improprie desfăşurării activităţii medicale prin construcţie, a fost sesizată şi semanalată conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa încă de la începutul anului 2006, fiind luate în discuţie mai multe variante de relocare”. “În contextul amplului program de reparaţii capitale a clădirii SCJU, posibilităţile de redistribuire a spaţiului, fie şi temporară, au devenit extrem de limitate, situaţie cu care se confruntă în prezent toate clinicile aflate în reparaţie”, mai completează reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu. Aşa se face că reprezentanţii ASPJ au luat decizia de reintroducere în circuit a clădirii dezafectate aflată alături de cea veche şi deteriorată, o clădire care, de asemenea, necesită renovare, fiind structural corespunzatoare şi avînd capacitatea de a găzdui la parter un Centru de Sănătate Mintală, iar la etaj Compartimentul Clinic de Endocrinologie. Totodată s-a decis sporirea numărului de paturi pe aceasta specialitate, astfel încît să fie posibilă tranformarea din Compartiment în Secţie Clinică. “În urma inspecţiei, clădirea a fost considerată nesigură, motiv pentru care ASPJ Constanţa a dispus (conf. adresei nr. 1 - 4367/10.10.2007) conducerii SCJU (conf. Hotărîrii Comitetului Director nr.111/2007) evacuarea clădirii şi relocarea pacienţilor în spaţii temporar afectate acestora, aparţinîd clinicilor alăturate (medicală, oftalmologie)”, mai spune şeful ASPJ Constanţa, care nu îşi explică “din ce motive conducerea clinicii a refuzat relocarea temporară, astfel ca în contradicţie cu afirmaţiile afişate la intrare, şeful clinicii poartă întreaga responsabilitate pentru riscurile potenţiale la care sînt supuşi pacienţii din clădire”. ASPJ Constanţa a solicitat conducerii SCJU precizări referitoare la motivele pentru care decizia comună de relocare nu a fost dusă la îndeplinire la momentul respectiv şi de asemenea, luarea unor măsuri imediate pentru relocare temporară. Contactat telefonic, şeful Compartimentului de Endocrinologie, prof. univ. dr. Eduard Circo, a spus că, deocamdată, nu are nimic de comentat. Pe de altă parte, directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, ne-a declarat că cel mai probabil se va ajunge la relocarea bolnavilor în clinicile Medicală III şi Oftalmologie, care se află în apropierea unităţii sanitare. “Noi am tot sperat ca lucrările de reparaţii la clădirea de alături să fie finalizate rapid şi să mutăm cît mai repede întreaga activitate acolo. Mîine (n.r. azi) ne vom întîlni şi cu şeful compartimentului şi vom trece la luarea măsurilor care se impun. Pînă nu stăm de vorbă cu prof. univ. dr. Circo nu putem să spunem nimic”, spune dr. Cîmpineanu. Medicii sînt într-un fel conştienţi de faptul că nu va fi deloc uşor să treacă la relocare, mai ales că ambele clinici despre care se vorbeşte (clinica medicală III şi oftalmologie) sînt şi ele supraaglomerate. La medicală III toate cele 65 de paturi sînt mai mereu ocupate, la fel ca şi cele 35 de paturi de la oftalmologie. Cu greu vor încape şi bolnavii compartimentului de endocrinologie care are în alcătuire 15 paturi.