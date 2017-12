Bolnavii hemofilici, fără profilaxie periodică

În fiecare an, pe 17 aprilie, se celebrează Ziua Mondială a Hemofiliei. În acest an, reprezentanţii Asociaţiei Române de Hemofilie vor lansa un proiect naţional în scopul îmbunătăţirii serviciilor medicale oferite pacienţilor hemofilici din ţara noastră, ocazie cu care se are în plan analiza a peste o mie de pacienţi cu hemofilie, tocmai pentru a se stabili un diagnostic corect, dar şi pentru determinarea prezenţei inhibitorilor, markeri ai severităţii bolii. Datele statistice arată că, în România, numărul persoanelor diagnosticate cu hemofilie (o tulburare de coagulare a sîngelui cu caracter ereditar, cu aberaţii cromozomiale - n.r.) este de peste 1.200, dar numărul celor estimaţi este de 1.500-2.000. Şi la Constanţa, potrivit medicilor, numărul bolnavilor cu hemofilie este mare, respectiv 40. “Din totalul bolnavilor, 15 sînt cu factor de risc sub 1%, adică sînt bolnavi cu forme severe”, a explicat coordonatorul Programului naţional de hemofilie şi talasemie (boală ereditară caracterizată printr-un defect al sintezei hemoglobinei, anemie ereditară severă - n.r.), pe judeţul Constanţa, prof. univ. dr. Mihaela Ghinea. Ea susţine că există o evidenţă foarte bună la nivelul judeţului nostru, şi asta pentru că se doreşte o alocare a fondurilor corespunzătoare. Coordonatorul Programului spune că, în lipsa fondurilor suficiente, bolnavii nu pot beneficia de profilaxia necesară, motiv pentru care ei sînt în permanenţă supuşi unor riscuri. Dacă riscurile pentru hemofilicii din municipiul Constanţa sînt mai mici, atunci cînd se accidentează ei putînd să ajungă la spital pentru ajutor în timp scurt, în cazul hemofilicilor care locuiesc în zone îndepărtate, pot apărea probleme, timpul de deplasare pînă la spital fiind mult mai mare, astfel că şi riscurile sînt ridicate în ceea ce priveşte evoluţia bolnavului. „În mod normal, ar trebui ca fiecare bolnav care este diagnosticat cu hemofilie, să beneficieze de profilaxie. Peste tot în lume, hemofilicii au profilaxia asigurată”, explică medicul coordonator, care susţine că cheltuielile vor fi mai mici dacă de la bun început sumele pentru profilaxie asigurate vor fi suficiente. „Trebuie luat în calcul cît costă o zi de spitalizare, la cît se ridică toate costurile în cazul în care apar unele infecţii, de exemplu. Cheltuielile sînt foarte mari, în funcţie de caz”, a mai declarat prof. univ. dr. Ghinea. Anul trecut, pentru Programul naţional de hemofilie şi talasemie, la Constanţa, suma alocată a fost de peste trei miliarde lei. „Pentru ca programul să se deruleze corespunzător, am avea nevoie de o creştere de cel puţin 50%”, este de părere medicul coordonator.