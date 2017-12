Bolnavii HIV/SIDA ameninţă că vor ieşi în stradă

Bolnavii de SIDA ameninţă că vor ieşi în stradă dacă nu primesc medicamente, şi promit că îi vor scrie preşedintelui Traian Băsescu. În lipsa schemelor de tratament, ei riscă să devină imuni, a declarat şeful Uniunii Naţionale a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Cristian Roşu. „Foarte mulţi pacienţi primesc doar anumite medicamente sau medicamente mai puţin eficiente. Sînt chiar pacienţi care nu primesc niciun medicament, iar rezistenţa virusului creşte la schemele de tratament pe care le-au urmat pînă acum. Cei peste o mie de bolnavi arondaţi la Spitalul “Victor Babeş” încearcă să mai obţină medicamente de la Institutul “Matei Balş”, însă acestea vor ajunge doar pentru alte trei sau patru zile. Din partea autorităţilor nu am primit niciun răspuns, aşteptăm o întrevedere cu ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac”, a precizat preşedintele UNOPA, Cristian Roşu. Potrivit acesteia, două companii farmaceutice au donat Spitalului “Victor Babeş” un stoc de medicamente pentru pacienţii bolnavi de SIDA, însă aceste medicamente sînt mai puţin eficiente. Cristian Roşu a adăugat că reprezentanţii UNOPA, împreună cu cei ai Coaliţiei Reprezentanţilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC), intenţionează ca, “dacă autorităţile nu ne vor da soluţii concrete şi nu ne vor primi la un dialog real, vom ieşi în stradă”. Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, vine cu veşti bune şi declară că nimeni nu i-a semnalat nimic. „Pînă la această oră, nu am primit nicio sesizare de la nici un coordonator de program de sănătate. În mod sigur, dacă nu mai erau bani pentru medicamente am fi fost informaţi”, a mai declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu.

Pacienţii cu boli cronice, excluşi din comisiile Ministerului Sănătăţii!?

Şefii organizaţiilor de pacienţi cu boli cronice susţin că Ministerul Sănătăţii (MS) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu au răspuns apelurilor reprezentanţilor pacienţilor cu boli cronice privind lipsa de medicamente şi i-au exclus pe aceştia din comisiile celor două instituţii. “Considerăm că sacrificarea populaţiei bolnave în perioada de criză, pe lîngă faptul că poate fi considerată genocid, va avea efecte profunde chiar asupra situaţiei economice, costurile pentru refacerea stării de sănătate a populaţiei vor creşte exponenţial în cazul în care nu se iau măsuri urgente acum, iar pentru zeci de mii de pacienţi va fi prea tîrziu. Deşi situaţia a fost semnalată către MS şi CNAS, periodic, de la începutul anului 2009, aceste instituţii nu au răspuns apelurilor noastre şi au recurs chiar la măsuri de excludere a reprezentanţilor pacienţilor acreditaţi la nivelul comisiilor”, precizează preşedintele UNOPA şi şeful COPAC, Cezar Irimia, în scrisoarea deschisă trimisă, ieri, preşedintelui României, Traian Băsescu.

La sfîrşitul lunii martie, peste 11 mii de persoane înregistrate cu HIV/SIDA

La sfîrşitul lunii martie, în România erau înregistrate 11.430 de persoane infectate cu HIV/SIDA, în ţara noastră manifestîndu-se o tendinţă de creştere a transmiterii bolii pe cale sexuală. Potrivit datelor Institutului Naţional de Boli Infecţioase, 9.372 de pacienţi au acces la servicii medicale, dintre care 280 de copii cu vîrsta sub 14 ani. Dintre aceştia, 7.434 fac terapie antiretrovirală, 216 dintre ei fiind copii. În 2008, au fost făcute peste 230.000 de teste de depistare a HIV/SIDA la persoanele din grupe de risc, în urma acestora fiind depistaţi 1.870 de seropozitivi. În primele patru luni ale anului curent au mai fost făcute 77.000 de testări şi au fost depistate 536 de noi cazuri. Din ultimele cazuri de infectare cu HIV/SIDA înregistrate, peste 10% provin din transmitere pe cale homosexuală. Cele mai multe cazuri de infecţie cu HIV/SIDA din prezent (2.500) sînt la categoria de vîrstă 19-20 de ani, bolnavi care în anii \'90 erau copii. Specificăm că, la Constanţa, în evidenţele medicilor Spitalului Clinic de Boli Infecţioase se află aproximativ 850 de bolnavi seropozitivi în viaţă, din care circa 720 îşi iau tratamentele. „Diferenţa este constituită de persoanele care refuză tratamentul, de persoanele care încă nu realizează că au boala, care nu conştientizează gravitatea bolii, care practic îşi neagă diagnosticul pe motiv că laboratoarele de analize medicale au înregistrat erori”, declara, nu de mult, prof. univ. dr. Sorin Rugină.