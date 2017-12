Bolnavii spun că vor muri

În ultimele zile, anunţatul sistem de compensare a medicamentelor care ar putea să intre în vigoare de la 1 iulie a creat o serie de controverse în rândul celor care vor fi afectaţi direct de noua metodă. Pacienţii, medicii, farmaciştii şi producătorii internaţionali sunt împotriva schimbării modului de compensare a medicamentelor, motivând că noul sistem îi va obliga pe pacienţi să scoată din buzunar până la 750% mai mult, în timp ce Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) asigură că bolnavii nu vor plăti mai mult de 10% în plus. “Susţinerea CNAS că doar cu 10% va creşte coplata nu este adevărată. Va creşte destul de mult, între 50 şi 70-80%, în unele cazuri, mai ales la medicamentele originale”, spune vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor, Clara Popescu. Şi reprezentanţii producătorilor internaţionali spun că pacienţii vor fi nevoiţi să plătească mai mult de 10% în plus pentru medicamente, în cazul în care vor dori să-şi menţină tratamentul actual. “În cazul Enalaprilului, de exemplu, creşterile sunt de la 56% în sus”, exemplifică directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente, Dan Zaharescu.

PACIENŢII, NEPUTINCIOŞI. Şi preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor de Pacienţi cu Afecţiuni Cronice (COPAC), Cezar Irimia, spune că asociaţiile de pacienţi vor contesta decizia CNAS, dacă măsurile aflate în dezbatere publică vor fi implementate. “Sunt realmente imposibile pentru noi”, spune reprezentantul pacienţilor. Pacienţii internaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa spun că vor muri dacă medicamentele se vor scumpi atât de mult. „Este clar că vor să ne omoare. Anunţă că ne scad pensiile cu 15%, după care anunţă o scumpire cu 750% a medicamentelor. Ce mai urmează?”, întreabă un pacient al SCJU. Oamenii sunt disperaţi, mai ales că mulţi urmează tratamente nu doar pentru o patologie. „Iau medicamente pentru tensiune, pentru diabet, pentru reumatism. Am o pungă plină. Dacă acum dau un milion şi ceva pe aceste medicamente care sunt compensate, după scumpirea anunţată cât o să dau? Am o pensie de nici patru milioane lei. Noroc că am nepoţi care mă ajută”, spune o altă pacientă a SCJU. Problema cea mai stringentă rămâne a bolnavilor consideraţi cazuri sociale, mai ales că, zilele trecute, conducerea SCJU anunţa că numărul bolnavilor părăsiţi de familii înregistrează o creştere importantă. „Sunt foarte mulţi bătrâni bolnavi care sunt singuri. Ajung la spital plini de păduchi, râie, purici, grav bolnavi”, declara purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian. Cum spitalele nu mai au bani pentru medicamente, iar bolnavii nici atât, soarta acestor bolnavi este una singură...

ÎMPOTRIVA NOULUI SISTEM. Nici medicii nu susţin decizia CNAS. Preşedintele Sindicatului Naţional al Medicilor, Florin Chirculescu, spune că într-o primă fază, după implementarea noului mod de compensare, medicii de familie vor fi supraaglomeraţi, pentru că vor exista foarte mulţi pacienţi care nu vor putea să participe prin coplată. “Următorul pas va fi inundarea spitalelor cu aceste cazuri”, spune Chriculescu. Nici Colegiul Medicilor din România nu este de acord cu noua metodologie propusă de CNAS, considerând că aceasta aduce lezare intereselor pacienţilor şi autonomiei profesionale a medicului. “Noul sistem de compensare va duce la o creştere semnificativă a coplăţii suportate de pacient şi la o modificare a comportamentului prescriptorului, obligat să recomande un tratament nu în funcţie de eficienţă terapeutică ci în funcţie de posibilităţile materiale ale omului bolnav, consideră preşedintele CMR”, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

JUSTIFICĂRI. Directorul general al Casei Naţionale, Lucian Duţă, spune că noua metodă de compensare nu va avea efecte financiare în sistemul sanitar, fiind o încercare a limitării creşterii explozive a cheltuielilor cu medicamentele. Suma cheltuită în sistemul medical a crescut la 939,4 milioane euro în 2009, faţă de 576 milioane de euro în 2005, majoritatea banilor fiind alocaţi pentru consumul de medicamente, potrivit preşedintelui CNAS. Acesta mai spune că consumul de medicamente originale (mai scumpe) în România a crescut în ultimii ani de la 60 % la peste 75%, în timp ce în UE consumul de medicamente generice (mai ieftine) este în jur de 70%. Noul sistem de compensare ar trebui să intre în vigoare de la 1 iulie. Astfel, va exista un singur pret de decontare, cel mai mic, pentru toate medicamentele care tratează o anumită boală, şi nu pentru fiecare medicament în parte, cum este în prezent. Astfel, de la acest preţ se va stabili cât mai trebuie să scoată din buzunar fiecare pacient, în funcţie de medicamentele pe care i le-a recomandat medicul.