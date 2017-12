„Bolnavul închipuit”, spectacol-provocare

În prag de sezon estival, Teatrul de Stat Constanţa a pregătit publicului de la malul mării un nou spectacol, „Bolnavul închipuit”, adaptare după cunoscutul text al lui Moliere. Regizorul gălăţean Cristian Gheorghe, prezent la conferinţa de presă care a avut loc ieri, la sediul teatrului, în prezenţa directorului de strategie şi promovare al instituţiei, Sorin Lucian Ionescu, nu a dorit să dezvăluie prea multe date despre piesă, lăsându-i publicului plăcerea să descopere un text clasic, într-o viziune originală.

La premiera care va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, spectatorii sunt invitaţi să-şi lase prejudecăţile acasă, pentru a descoperi o piesă a cărei acţiune este atemporală. „Textul vorbeşte foarte mult şi foarte clar despre anumite lucruri ale societăţii în care trăim şi despre modul în care ne-am modificat în timp, ca entităţi”, a precizat regizorul Cristian Gheorghe.

În rolul „bolnavului închipuit”, Argan, spectatorii îl vor vedea pe talentatul Marian Adochiţei, care promite, şi de această dată, să se întreacă pe sine. „Reticent” la fenomenul Moliere, Adochiţei a acceptat provocarea de a juca într-o piesă a marelui dramaturg francez, creând un rol de compoziţie, ca majoritatea colegilor lui. „Eu nu mă înţeleg bine cu Moliere, în primul rând, pentru că nu l-am studiat în facultate şi mi-e frică de teatrul acesta, pentru că mi se pare un pic nefiresc şi la vorbă şi la… mers”, a mărturisit Marian Adochiţei.

Actor ca formaţie, regizorul piesei, Cristian Gheorghe, a subliniat: „Şi eu sunt actor şi pot spune că noi dorim, întotdeauna, roluri care nu ni se potrivesc, deoarece sunt foarte provocatoare”.

Din distribuţia piesei mai fac parte actorii: Dana Dumitrescu, Georgiana Mazilescu, Florina Bulgaru, Luiza Martinescu, Andu Axente, Laura Iordan, Bogdan Bucătaru, Lana Moscaliuc, Adrian Dumitrescu şi Florentin Roman. Lor li se alătură balerinii: Raimonda Potlog, Larisa Samsonov, Dora Spirescu, Mădălina Stahei, Cristiana Drăgan, Daniela Gârbăcea şi Andreea Ţuţui. Coregrafia piesei este semnată de Oana Pisaroglu, iar pregătirea muzicală este asigurată de Inga Postolache.

Şi pentru Lăcrămioara Dumitraşcu, tânăra care îşi face debutul în scenografie, „Bolnavul închipuit” al lui Moliere, în viziunea regizorală a lui Cristian Gheorghe, constituie o provocare. Tânăra, studentă în an terminal, la Facultatea de Arte, specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative din cadrul Universităţii „Ovidius”, a făcut asistenţă de regie la musicalul „Strangers in the night”.

Spectacolul „Bolnavul închipuit” va putea fi urmărit şi duminică, de la ora 19.00.