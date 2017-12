Bolnavul se trezeşte complet la două minute după operaţie

Un produs revoluţionar în anestezie a fost lansat, în România, medicamentul, utilizat pentru a grăbi recuperarea în urma administrării relaxantelor musculare, de obicei la sfîrşitul intervenţiei chirurgicale, făcînd ca bolnavul să fie complet treaz în două minute după încheierea operaţiei. Acesta este catalogat de medici ca fiind de 18 ori mai rapid decît produsele utilizate în prezent. Anesteziştii spun că Bridion (Sugammadex) - medicamentul lansat - este un miracol. “Un pacient care se află sub anestezie generală trebuie să doarmă, să nu îl doară şi să fie relaxat. La sfîrştul operaţiei, relaxarea trebuie remisă. Pînă acum, am folosit nişte substanţe care acţionau mult mai lent”, spune managerul Spitalului “Elias”, Şerban Marinescu, la lansarea produsului în cadrul Congresului de Anestezie - Terapie Intensivă. Relaxantele musculare sînt medicamente folosite în timpul unor intervenţii chirurgicale pentru a relaxa muşchii, inclusiv muşchii utilizaţi în respiraţie. Ele uşurează intervenţia efectuată de către chirurg. Şi raportul întocmit de EMEA (European Medicines Agency) arată că medicamentul a fost mai eficient ca alte medicamente în reducerea timpului de recuperare musculară, atît după relaxarea musculară moderată, cît şi după cea profundă, determinate de alte anestezice. Medicii anestezişti spun că este unul dintre cele mai bune medicamente şi că a intrat deja pe piaţa din Europa de patru luni, iar în Bucureşti, trei spitale au avut spre testare cîteva flacoane. Medicii îl vor folosi pentru operaţiile dificile, cum ar fi cele făcute pe coloană, la inimă ori pe creier. 90 la sută din operaţiile spitalelor de urgenţă sînt cazuri grave, care necesită anestezie generală. În cazul acestor intervenţii, medicii trebuie să “paralizeze” temporar pacienţii cu relaxante musculare puternice, cum va fi şi Sugammadex. Între 13 şi 17 mai, la Centrul Internaţional de Conferinţe din Sinaia se desfăşoară simultan cel de-al 35-lea Congres al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, al 8-lea Congres al Asistenţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă şi cel de-al 7-lea Congres al Societăţii de Sepsis. Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, i-a salutat pe medicii participanţi, asigurîndu-i, o dată în plus, depre intenţiile sale de a reforma sistemul sanitar rigid şi închistat dinainte de 1989.