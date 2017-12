Bombă detonată în clădirea Universităţii din Iaşi

Panică în clădirea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, unde un bărbat a detonat, ieri dimineaţă, un dispozitiv exploziv improvizat într-o sală a Facultăţii de Electronică. Oamenii legii spun că individul a intrat în încăperea în care 40 de studenţi susţineau examenul de licenţă, cu un rucsac în spate, şi a început să strige că va detona o bombă, cerând să vină Poliţia. Decanul Facultăţii de Electronică, Bogdan Ion, care se afla în sala în care a intrat bărbatul, a discutat cu acesta şi a încercat să îl convingă să nu-şi pună în practică ameninţările, cerându-i să îl ia pe el ostatic şi să-i elibereze pe ceilalţi. Atacatorul a refuzat să discute cu decanul şi, la un moment dat, a detonat dispozitivul exploziv. Din fericire, studenţii şi profesorii aflaţi în sală nu au fost răniţi în explozia de mică intensitate. Asistentul universitar Daniel Mătăsaru este cel care a alertat autorităţile, el reuşind să iasă din sală. „Nu îl cunoştea nimeni. A spus că are o bombă, iar eu în acel moment am reuşit să ies din sală, motivând că trebuie să arunc un pahar cu cafea. Am lăsat uşa deschisă şi am reuşit să sun la 112. Cât eram pe hol, s-a auzit o bubuitură, înţeleg că a detonat o capsă pirotehnică. Avea în spate un rucsac mare, de munte, cu o încărcătură foarte mare. Dacă nu aş fi reuşit să ies şi să sun la Poliţie, probabil că ne-am fi trezit într-o situaţie de luare de ostatici. A fost şocant!“, a afirmat Mătăsaru. Bărbatul a fost imobilizat de doi studenţi într-un moment de neatenţie, ulterior fiind dus la sediul Poliţiei Iaşi, unde a fost audiat. Sediul instituţiei de învăţământ a fost verificat apoi de Serviciul Român de Informaţii. Managerul Spitalului de Psihiatrie Socola, Lucian Burlea, a declarat că bărbatul suferă de schizofrenie paranoidă, el fiind internat de nouă ori în această unitate medicală, între anii 2006 şi 2013.