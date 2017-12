Bombă ecologică la graniţa cu România!

Deputatul PSD Valeriu Zgonea îi atrage atenţia Comisarului european pentru Mediu, Janez Potocnik, printr-o scrisoare deschisă, asupra intenţiei Guvernului bulgar de a construi un depozit de deşeuri radioactive în apropiere de Kozlodui, la doar 4 kilometri de Dunăre şi de graniţa cu România. Vicepreşedintele PSD îşi exprimă opoziţia faţă de proiectul autorităţilor bulgare şi cere o analiză atentă din partea instituţiilor europene cu privire la impactul pe termen lung pe care construcţia depozitului ar putea să îl aibă asupra sănătăţii populaţiei din zonă, a mediului înconjurător şi asupra economiei regiunii, se arată într-un comunicat de ieri al PSD. “Am trimis această scrisoare pentru că actualii guvernanţi nu par deloc preocupaţi de faptul că bulgarii construiesc o potenţială bombă ecologică foarte aproape de graniţa cu România. Sunt foarte mulţi oameni din localităţile aflate în apropierea Dunării care se opun acestui proiect şi care cer Guvernului să ia atitudine. În urmă cu o săptămână, am trimis o interpelare la adresa premierului Boc pe această temă, în care am cerut o poziţie oficială din partea guvernului nostru. Nu am primit niciun răspuns şi niciun fel de date cu privire la impactul estimat al acestui proiect\", precizează Zgonea, argumentându-şi demersul către instituţiile europene prin faptul că proiectul bulgarilor \"prezintă foarte multe riscuri\" şi priveşte toată comunitatea europeană. Potrivit datelor oficiale transmise de Guvernul Bulgariei către Ministerul Mediului din România, 350 de mii de tone de deşeuri nucleare urmează să fie depozitate la Kozlodui până în anul 2075. În depozitul de la Radiana, autorităţile de la Sofia vor să aducă deşeurile de la centrala nucleară de la Kozlodui şi de la viitoarea centrală din Belene, unde este planificată construcţia a altor două reactoare nucleare. Peste 30.000 de oameni locuiesc în cele 23 de localităţi româneşti care vor fi afectate de construirea depozitului de deşeuri radioactive, se arată în comunicat. Scrisoarea social-democratului a fost transmisă şi membrilor Comisiei de Mediu, sănătate publică şi siguranţa alimentară din cadrul Parlamentului European, precum şi tuturor europarlamentarilor români de la Bruxelles.