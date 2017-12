Bombă pe scena politică! Se schimbă conducerile PNL și PSD?

12:13:44 / 05 August 2016

...Multimea de romani care a fost prostita in gandire de un plan ticalosit creat de basism care decredibiliza parlamentul si clasa politica prin cozile de topor numite Dna si Sri Militie anume ca singura salvare este basismul...restul parlamentarilor ...penali cu dosare mai mult sau mai putin fabricate puse la dospit de ani de źile si scoase la comanda pt santaj....Bine ca majoritatea romanilor si- au dat seama ca staul de drepti al lui basescu este defapt o coada de topor si au votat la referendumul din2012 cea a ce era de asteptat ..Era basismului sa terminat...Urmand o guvernare excelenta a lui Ponta(PSD-PNL)..care a dus economia romaniei pe loc UNU in UE...Poate ca Mihai a uitat cum a fost dat jos guv Ponta dupa un dezastru COlectiv care nici acum nu a fost analizat..a fost sau nu o lovitura de stat...O vom afla Mihai peste 25 de ani la fel si cu " rapirea" jurnălistilor in IRAK care au fost eliberati in schimbul a 7 mil de dolari...Cine i-a luat ...peste 25 de ani Mihai.