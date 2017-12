Bombe, sirene şi focuri de armă în centrul Constanţei

Vineri dimineaţă, la Constanţa au continuat activităţile prilejuite de Ziua Poliţiei, activităţi începute joi, în localitatea Hârşova. Protagoniştii scenariului unui jaf armat la o unitate bancară au fost luptătorii DIAS şi pirotehniştii Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase (AESP) Constanţa. Exerciţiul demonstrativ s-a desfăşurat în parcul de la Sala Sporturilor. Maşina spărgătorilor a fost blocată în trafic de mascaţi, care i-au imobilizat pe infractori. A urmat intervenţia pirotehniştilor, al căror câine specializat în depistarea substanţelor explozibile a descoperit în maşina infractorilor o bombă, care a fost detonată. Tot vineri, Serviciul Rutier (SPR) Constanţa a prezentat cea mai nouă achiziţie: un bolid marca Audi care poate atinge în câteva secunde 100 de km/h. „Maşina a intrat în dotarea Serviciului Rutier Constanţa la începutul anului 2011 şi este folosită pentru însoţirea de coloane oficiale şi nu numai. Ea poate fi folosită şi pentru prinderea vitezomanilor, datorită calităţilor tehnice, respectiv o capacitate cilindrică de 4200 şi 350 de cai putere”, a declarat insp. Marius Ghiţă din cadrul SPR Constanţa. De asemenea, poliţiştii Serviciului AESP au prezentat câteva dispozitive explozive confecţionate artizanal. „Bombele pot fi disimulate în diverse obiecte, cum ar fi o carte, un port CD, telefon etc. De aceea e bine să fim atenţi la aceste detalii pentru a nu ne expune pericolelor”, a declarat adjunctul şefului AESP Constanţa, Nicolae Barbu. Demonstraţiile s-au terminat în aplauzele celor atraşi de acţiunea desfăşurată de poliţiştii constănţeni în parc, dar cei mai încântaţi au fost copiii. Ei au avut ocazia de a se fotografia pe motocicletele Poliţiei Rutiere, au fost lăsaţi să pornească sirenele autovehiculelor şi să le ureze prin staţie „La mulţi ani” oamenilor legii. Totodată, micuţii au avut parte şi de un spectacol inedit, al cărui protagonist a fost Max, un câine specializat din dotarea Poliţiei Mangalia. „Astăzi este o zi foarte importată pentru noi, este Ziua Poliţiei Române. Chiar dacă este un an de austeritate bugetară, am organizat câteva manifestări la nivelul judeţului. Poliţia constănţeană are cu ce să se mândrească, pentru că avem oameni foarte bine pregătiţi şi serioşi. Avem şi rezultate bune, poate nu toate sunt aşa cum mi-aş fi dorit să fie, dar avem multe acţiuni finalizate cu succes”, a declarat comandantul IPJ Constanţa, cms. şef Dumitru Catană. Cu ocazia Zilei Poliţiei au fost avansaţi în grad 52 de ofiţeri şi 125 de agenţi.

MURFATLAR. La sediul Poliţiei Murfatlar a avut loc vineri “Ziua Uşilor Deschise - Copiii alături de cei care veghează pentru prezentul şi viitorul lor”, eveniment organizat tot cu prilejul Zilei Poliţiei Române. În jurul orelor 12.00, organizatorii au inaugurat expoziţia realizată de copiii din cadrul cercului de pictură “Pasteluri”, la Casa de Cultură a oraşului Murfatlar, cele mai frumoase lucrări fiind premiate cu diplome şi premii. Poliţiştii avansaţi în grad au fost felicitaţi de colegi, iar foştii lucrători ai Poliţiei Murfatlar, acum pensionari, au primit diplome de onoare “pentru recunoaşterea meritelor pe care le-au avut în activitatea depusă în slujba comunităţii oraşului Murfatlar”.