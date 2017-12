Bon fiscal pentru bacșiș de 10 bani!

Lupta contra evaziunii merge strună! Un timișorean a postat pe Facebook o poză cu un bon fiscal emis pentru un bacșiș de 10 bani, „lăsat“ la un magazin de carne. „Am cumpărat astăzi ceva mezeluri pentru copii. Am lăsat pe tejghea 10 bani... Nu mică mi-a fost uimirea când mi s-a întins acest bon fiscal. La început am crezut că este o glumă. Până am văzut scris desupra sumei descrierea - BACŞIŞ! Dragi români, am un bon pentru un "bacşiş" de 10 bani! Aberaţia funcționează! Uite aşa combatem „marea“ evaziune fiscală“, a comentat timișoreanul. Vorba 'ceea - câte-un pic, pic, pic.