Bon Jovi a câştigat cel mai bine în 2013

Turneul mondial „Because We Can“, susţinut de trupa americană Bon Jovi în acest an, ocupă primul loc în topul celor mai profitabile serii de concerte din 2013, cu încasări de peste 205 milioane de dolari, a anunţat revista ”Billboard”. În cadrul acestui turneu, care se va încheia astăzi, la Brisbane, Bon Jovi a susţinut 90 de concerte. Turneul formaţiei americane a fost urmărit de 2,1 milioane de spectatori şi a generat încasări de 205,1 milioane de dolari.

Pe locul al doilea în topul celor mai profitabile turnee din 2013 s-a clasat „The Immortal World Tour“, seria de show-uri dedicate de compania Cirque Du Soleil megastarului Michael Jackson. Acest turneu a generat încasări de 157,2 milioane de dolari şi a fost urmărit de 1,4 milioane de spectatori. Locul al treilea este ocupat de turneul mondial al cântăreţei americane Pink, cu încasări de 147,9 milioane de dolari şi 1,5 milioane de spectatori. Turneul susţinut de Bruce Springsteen & The E Street Band ocupă locul al patrulea, cu încasări de 147,6 milioane de dolari. Rihanna se află pe locul al cincilea, cu încasări de 137,9 milioane de dolari. Următoarele poziţii din Top 10 al celor mai profitabile turnee mondiale din 2013 sunt ocupate, în ordine, de trupa The Rolling Stones cu 126,1 milioane dolari, Taylor Swift cu 115,3 milioane dolari, Beyonce cu 104,3 milioane dolari, Depeche Mode cu 99,9 milioane dolari şi Kenny Chesney cu 90,9 milioane dolari. În topul celor care au reuşit încasări spectaculoase a intrat şi violonistul olandez Andre Rieu, pe locul 20, cu aproape 50 de milioane de dolari pentru 70 de concerte.

La sfârşit de an se numără şi banii făcuţi din filme. Ultimul film din seria ”Twillight / Amurg” este lungmetrajul cu cele mai mari vânzări pe DVD în anul 2013. Potrivit companiei Nielsen, care analizează tendinţele consumatorilor în peste 100 de ţări, francizele cinematografice au înregistrat cele mai mari vânzări pe DVD în 2013. Continuările şi remake-urile au dominat, la rândul lor, în acest an, vânzările de pe piaţa jocurilor şi de pe piaţa cărţilor. Filmul cu cele mai mari vânzări pe DVD din 2013 a fost ”Twilight: Breaking Dawn Part 2 / Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II”, urmat de primul film din noua trilogie ”The Hobbit / Hobbitul”, intitulat ”Hobbit: An Unexpected Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”. Pe locul al treilea s-a clasat cel mai recent film din seria ”Bond”, intitulat ”Skyfal / 007: Coordonata Skyfall”. În Top 10, locurile următoare au revenit, în ordine, filmelor ”Wreck-It Ralph / Ralph Strică-Tot”, ”Monsters University / Universitatea Monştrilor”, ”Hotel Transylvania”, ”Rise of the Guardians / Cinci eroi de legendă”, ”Iron Man 3 / Iron Man - Omul de oţel 3”, ”Croods” şi ”Star Trek Into Darkness / Star Trek În Întuneric 3D”.

Pasionaţii de jocuri video pe console Xbox 360, PS3 şi PC-uri au cumpărat în număr mare, în 2013, cele mai recente versiuni ale jocurilor ”Grand Theft Auto V” şi ”Call of Duty: Ghost”. ”Inferno”, carte scrisă de Dan Brown, ocupă primul loc în topul romanelor de ficţiune pentru adulţi cu cele mai mari vânzări din 2013. Pe locul al doilea s-a clasat ”The Great Gatsby”, de F. Scott FItzgerald, iar locul al treilea a revenit romanului erotic ”Fifty Shades of Grey”, de E.L. James. Topul 10 este completat, în ordine, de romanele ”And The Mountains Echoed”, de Khalid Hosseini, ”Sycamore Row”, de John Grisham, ”Doctor Sleep”, de Stephen King, ”Gone Girl”, de Gillian Flynn, ”The Longest Ride”, de Nicholas Sparks, ”Fifty Shades Darker”, de E.L. James şi ”Joyland”, de Stephen King. ”Hard Lucky”, cel de-al şaptelea volum din seria de cărţi pentru copii ”Diary of a Wimpy Child”, scrisă de Jeff Kinney, ocupă primul loc în topul celor mai vândute cărţi pentru copii în 2013. Pe locul al doilea s-a clasat ”The House of Hades”, de Rick Riordan, iar locul al treilea a revenit cărţii ”The Third Wheel”, scrisă de Jeff Kinney.