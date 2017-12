Bon Jovi pregăteşte un album Greatest Hits

Membrii trupei americane Bon Jovi au multe proiecte în derulare, deşi de curînd au încheiat turneul lor mondial, potrivit declaraţiei chitaristului formaţiei, Richie Sambora. Trupa Bon Jovi a filmat un documentar şi în prezent lucrează la montajul unui DVD cu înregistrările live ale concertelor din turneul mondial de anul trecut. Totodată, Richie Sambora speră ca trupa să lanseze, anul viitor, un album Greatest Hits. ”Jon şi cu mine am compus cîteva piese noi şi le vom include pe următorul album Bon Jovi”, a explicat Richie Sambora. Ultimul album de succes al trupei Bon Jovi a fost ”Cross Road”, lansat în 1994, care a cuprins 14 piese. Richie Sambora se aşteaptă ca noul material discografic să fie lansat în toamna lui 2009. Albumul ”Los Highway” (2007), cu influenţe country, a reprezentat un succes comercial, fiind lăudat şi de critici, dar Richie Sambora a declarat că trupa nu se va întoarce la acel stil.

În afară de concertele susţinute alături de trupa Bon Jovi, Richie Sambora are numeroase alte proiecte personale. A urcat recent pe scena din Chicago, alături de B.B. King şi a participat la concertul organizat de Rock and Roll Hall of Fame în onoarea chitaristului de legendă Les Paul, duminica trecută, în Cleveland. ”Am avut întotdeauna multe colaborări în afara trupei, precum nişte înregistrări cu Kid Rock şi T.I. - nişte lucruri aproape nebuneşti. Am fost ocupat şi cu înregistrarea unor filme şi emisiuni de televiziune. Unul dintre filme este «The Tournament», cu Ving Rhames”, a mărturisit Sambora. Totodată, celebrul chitarist a declarat că speră că trupa Bon Jovi va fi introdusă, anul viitor, în Rock and Roll Hall of Fame and Museum.