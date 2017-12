Bon Jovi revine cu un nou album

Trupa Bon Jovi va lansa, pe 10 noiembrie, un nou album, intitulat ”The Circle”, primul single de pe acesta urmînd să fie piesa ”We Weren’t Born To Follow”, a anunţat Universal Music. ”The Circle” va fi al 14-lea album din discografia de 25 de ani a trupei. Autorii single-ului ”We Weren’t Born To Follow” sînt solistul vocal Jon Bon Jovi şi chitaristul Richie Sambora, iar producător este John Shanks, care a mai colaborat cu cei de la Bon Jovi la ultimele albume ale trupei, ”Have A Nice Day” (2005) şi ”Lost Highway” (2007). Cele două albume au stabilit recorduri de vînzări şi de popularitate în istoria trupei, intrînd direct pe primul loc în topul Bilboard.

Trupa americană Bon Jovi este unul dintre cele mai importante nume ale muzicii rock din toate timpurile. A cîştigat mai multe premii Grammy şi a vîndut peste 120 de milioane de discuri, iar la concertele sale au asistat aproximativ 34 de milioane de fani. Cel mai valoros disc lansat de Bon Jovi este considerat ”Slippery When Wet”, din 1986, pe care se află hit-urile ”Livin\' on a Prayer”, ”You Give Love a Bad Name” şi ”Wanted Dead or Alive”.