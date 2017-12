Bon Jovi revine în Portugalia după 13 ani

Trupa de rock Bon Jovi va participa la ediţia de anul acesta a Festivalului Rock in Rio, de la Lisabona, marcînd astfel revenirea pe o scenă din Portugalia, la 13 ani de la ultimul concert suţinut în această ţară. Bon Jovi va urca pe scena festivalului în cea de-a doua zi, pe 31 mai. Aceasta va promova în Portugalia albumul “Lost Highway”, lansat în iunie 2007, care s-a bucurat de un mare succes în lumea întreagă.

Rock in Rio se va desfăşura în zilele de 30 şi 31 mai şi 5 - 6 iunie, deşi, iniţial, pentru a doua etapă erau prevăzute datele de 6, 7 şi 8 iunie. Principalul motiv pentru care organizatorii au schimbat calendarul evenimentului muzical îl constituie Campionatul European de Fotbal, pe 7 iunie fiind programat primul meci pe care Portugalia îl va disputa la Euro 2008, împotriva Turciei. De asemenea, trupa Metallica, un grup cult în Portugalia, care a participat şi la prima ediţie Rock in Rio Lisboa, în 2004, se întoarce la ediţia din acest an a festivalului, însă nu are liberă decît ziua de 5 iunie, fapt ce a determinat, la rîndul său, modificarea calendarului. Alături de Metallica, la eveniment mai participă, printre alţii, Lenny Kravitz, James Morrison, Alejandro Sanz, Ivete Sangalo, Machine Head, DJ Vibe şi Paul Van Dyk. Biletele vor fi puse în vînzare începînd din 28 februarie şi vor costa 53 de euro pe zi.