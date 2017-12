Bonele filipineze merg în vacanţe exotice cu familiile românilor bogaţi

Mai mult de 700 de familii cu copii îşi permit să meargă cu bonele în vacanţe în destinaţii exotice, pentru care plătesc peste 10.000 de euro, potrivit tour-operatorilor, care spun că alte peste 1.000 de familii iau bonele în vacanţe în Europa, care costă între 3.000 şi 5.000 de euro. "Familiile cu doi sau trei copii şi venituri mari sau foarte mari merg din ce în ce mai des cu bona în concediu. Estimez că mai mult de 700 de familii merg cu bonele în destinaţii exotice, unde preţul unui pachet depăşeşte 10.000 de euro, dar poate trece chiar şi de 20.000 de euro", a declarat Sorin Văduvoiu, directorul general al agenţiei Perfect Tour, care a vândut anul trecut peste 100 de astfel de vacanţe. Mircea Vladu, directorul Prestige Tours, afirmă că destinaţiile exotice preferate de astfel de turişti sunt Caraibe, Maldive, Seychelles, Mauritius, Bali sau Thailanda. Agenţia pe care o conduce a vândut în 2013 peste 80 de vacanţe din această categorie. "Un pachet mediu, pentru o familie cu unul sau doi copii, plus bonă, include, în afară de zborul cu avionul, un apartament cu trei dormitoare sau două camere, una în care stau părinţii şi alta pentru bonă şi copii. Am mai avut cazuri în care au mers în vacanţă doar mama, copiii şi bona. Nu ştiu de situaţii în care să fi mers tatăl, copiii şi bona", a mai spus Vladu. El spune că pachetele pentru destinaţiile exotice sunt în general pentru 8-10 zile de cazare. "Comportamentul tipic al clienţilor se încadrează în câteva tipare: dacă zborul este long curier, membrii familiei călătoresc la business class, iar bona la economic. Spaţiile de cazare sunt de obicei mai mari, de genul vile, apartamente, junior suite etc. sau, mai rar, camere standard comunicante", a precizat Văduvoiu. Mircea Vladu spune că moda plecărilor în concedii cu bonele a apărut după 2010, dar a luat amploare în ultimii ani. Jumătate dintre bonele celor care merg în destinaţii exotice sunt asiatice, în general din Filipine sau Thailanda. "Copiii acestor familii sunt fie foarte mici, fie cu vârste de până în zece ani. Părinţii care merg în aceste concedii nu-şi bat capul cu copiii şi stau cu ei când au chef. În rest, se ocupă bona", a adăugat Vladu. În afara acestei categorii, mai sunt familii de români care pleacă cu bonele în concedii în Europa, pentru care plătesc între 3.000 şi 5.000 de euro. "Cred că sunt peste 1.000 de familii care merg cu copiii şi bonele în Grecia, Turcia, Spania sau Bulgaria. Sunt şi ceva dificultăţi în obţinerea vizelor pentru mai multe destinaţii atunci când bona este de altă naţionalitate, de exemplu Filipine sau Republica Moldova", a mai spus Sorin Văduvoiu. Situaţia este cu totul alta în cazul familiilor care îşi fac vacanţele în ţară. Maximul de lux pe care şi-l permit familiile cu copii care merg la Saturn sau Eforie este ca în loc de bonă să ia în vacanţă bunica.