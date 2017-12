Bonificaţii pentru plata integrală şi cu anticipaţie a impozitelor

ÎNŞTIINŢĂRI DE PLATĂ Şi în acest an, persoanele fizice şi juridice beneficiază de bonificaţie la plata integrală şi cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor datorate bugetului local până la 31 martie 2012. Conform Hotărârii de Consiliu Local Municipal 145/30.05.2011 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, persoanele fizice beneficiază de bonificaţie de 10%, iar persoanele juridice, de bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, dacă îşi achită toate obligaţiile către bugetul local până la primul termen scadent. Conform afirmaţiilor directorului executiv al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa, Virginia Uzun, plata impozitelor şi taxelor locale se poate face la ghişeele instituţiei, la oficiile poştale din localitate, la ghişeele băncii Garanti sau Transilvania. „Precizăm că pentru plata la termenele scadente, respectiv 31 martie 2012 şi 30 septembrie 2012 nu se acordă bonificaţie“, a declarat Uzun. Pentru ca fiecare contribuabil să ştie cât are de plătit în acest an, conducerea SPIT va trimite pe adresa fiecăruia înştiinţări de plată, în care vor fi înscrise exact sumele datorate. Documentele au început să fie tipărite şi vor fi expediate de SPIT începând din zilele următoare la domiciliul/sediul/punctul de lucru declarat al contribuabilului.

GHIŞEE DESCHISE DIN 9 IANUARIE Şeful SPIT a anunţat că impozitele şi taxele locale vor putea fi achitate anul acesta începând cu 9 ianuarie. „În perioada 03 - 06 ianuarie 2012, în intervalul orar 8:30 - 16:30, în fiecare locaţie a instituţiei va fi deschis publicului câte un ghişeu unic pentru a asigura următoarele servicii: încasarea amenzilor contravenţionale în termenul legal de plată, plata taxelor judiciare şi extrajudiciare şi eliberarea certificatelor fiscale contribuabililor care nu au debite la bugetul local“, a mai spus Uzun.