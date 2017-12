Bonnie Tyler va concerta în România

Celebra cântăreaţă britanică Bonnie Tyler va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, pe 8 decembrie, evenimentul fiind organizat de Project Events.

Bonnie Tyler, născută Gaynor Hopkins Sullivan, pe 8 iunie 1951, este o artista galeză, cunoscută pe plan mondial datorită hiturilor sale din anii 1970 şi 1980, „It\'s a Heartache\", „Holding out for a Hero\" şi „Total Eclipse of the Heart\".

În copilărie, Gaynor nota versurile cântecelor pe care tatăl său le înregistra pe magnetofon, apoi stătea în faţa oglinzii şi le cânta pe cele care îi plăceau cel mai mult. Într-o noapte, „vânătorul de talente” de la Chappell Music, Roger Bell, a văzut prestaţia de pe scenă a viitoarei artiste şi a plecat direct la Londra pentru a le spune producătorilor şi compozitorilor Ronnie Scott şi Steve Wolve despre vocea fantastică pe care o descoperise în Swansea. A fost realizat un demo, s-au semnat contractele şi artista a primit un nou nume: Bonnie Tyler.

În anul 1976, Tyler a fost supusă unei operaţii pe corzile vocale, în urma căreia ar fi trebuit să-i fie înlăturaţi câţiva noduli. Succesul operaţiei a fost parţial, pentru că după intervenţia chirurgului, artista a căpătat o răguşeală în voce, care avea să-i aducă însă un succes nesperat.

Albumul de debut al lui Tyler, „The World Starts Tonight\", s-a bucurat de aprecierea criticilor, asigurându-i o reputaţie solidă. Single-ul „It\'s a Heartache\" a fost unul dintre cele mai mari hituri ale anului 1978. Doi ani mai târziu, cariera lui Bonnie Tyler înregistrează un nou mare succes cu piesa „Total Eclipse of the Heart\", care a ajuns pe locul I atât în Marea Britanie, cât şi în Statele Unite ale Americii. Vedeta deţine numeroase premii, nominalizări la Grammy şi discuri de platină.