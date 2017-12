Bonnie Tyler va primi 85.000 de euro pentru concertul de Revelion din România

Cîntăreaţa Bonnie Tyler va susţine, în România, un concert de două ore, de Revelion, pentru care va primi din partea organizatorilor un onorariu de 85.000 euro. Megarecitalul va avea loc la Arad, iar pentru acest eveniment, cîntăreaţa, în vîrstă de 56 ani, va avea o echipă tehnică formată din 15 persoane. Bonnie Tyler a inclus o clauză în contract care prevede că, în cazul în care regina Angliei va deceda, concertul se va anula. De asemenea, solista a solicitat să zboare doar cu avioane ale companiei aeriene British Airways.

Bonnie Tyler a devenit cunoscută în anii \'70, cu hituri ca „Lost in France“, „More Than a Lover“, „Total Eclipse of the Heart”. Totodată, solista a lansat un album „best of” în 2007, „From The Heart“ şi a contribuit cu o melodie, „I Don\'t Know How to Love Him“, la albumul realizat în scopuri caritabile, „Over the Rainbow“.