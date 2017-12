Bono a dat lovitura cu Facebook

Solistul trupei irlandeze U2 se pregăteşte să intre în Clubul Miliardarilor, graţie acţiunilor pe care le deţine în compania Facebook. Compania sa, Elevation Partners, pe care a înfiinţat-o cu Fred Anderson, fostul director Apple, a plătit 210 milioane de dolari pentru a cumpăra acţiuni în platforma de socializare Facebook, în anul 2009, iar această investiţie îşi arată acum roadele. După ce compania Facebook a fost evaluată la 65 de miliarde de dolari, la începutul acestei săptămâni, acţiunile Facebook pe care le deţine Bono valorează 975 de milioane de dolari. În plus, trupa U2 a doborât de curând un record important, 360° Tour devenind, la sfârşitul lui iulie, turneul cu cele mai mari încasări din istorie, 736,1 milioane de dolari.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii ei erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Cel mai recent turneu mondial al grupului, 360° Tour, promovează al 12-lea album de studio al U2, ”No Line on the Horizon”, lansat pe 2 martie 2009. Fiecare concert a generat încasări medii de şapte milioane de dolari, fiind urmărit, în medie, de aproape 70.000 de spectatori, un nou record în domeniu.