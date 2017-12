Bono a vizitat o tabără de refugiaţi din Nigeria

Solistul trupei U2, Bono, şi Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, au vizitat împreună o tabără de refugiaţi din Nigeria, informează contactmusic.com., citat de News.ro. Rockerul în vârstă de 56 de ani şi miliardarul nigerian au vizitat o tabără de refugiaţi în care se află multe dintre cele 2,3 milioane de persoane care şi-au părăsit locuinţele în urma raidurilor efectuate de gruparea islamistă Boko Haram.

Bono, al cărui nume real este Paul Hewson, a susţinut şi un discurs emoţionant, în care a cerut comunităţii internaţionale să facă mai multe donaţii pentru refugiaţi, insistând asupra alocării unor resurse mai mari, pentru a lupta eficient împotriva malnutriţiei. ”E evident că ştirile despre malnutriţie nu ajung până în Occident. Sunt 50.000 de copii, acolo, care vor muri de malnutriţie, până la sfârşitul anului. 50.000 de copii urmează să moară, dacă ONU nu primeşte ceea ce ei au nevoie, adică, probabil, 300 de milioane de dolari”, a spus Bono. Bono a dezvăluit faptul că Aliko Dangote, pe care l-a supranumit ”Bill Gates al Africii”, l-a dus în acea tabără pentru a vedea cu ochii lui suferinţele prin care trec refugiaţii. Artistul irlandez s-a declarat şocat după ce a cunoscut câteva fetiţe care au fost căsătorite împotriva voinţei lor, de membrii organizaţiei teroriste Boko Haram. ”Nu eram cu adevărat pregătit să văd un copil de 9 ani devenind mireasă, alături de prietenele ei, care erau tot mirese-copii. Am înţeles că aşa arată, de fapt, Boko Haram”, a spus Bono. După ce a devenit cunoscută pe plan internaţional în 2009, Boko Haram a cucerit teritorii vaste în nordul Nigeriei, impunând o formă extremă a legii islamice şi coordonând o campanie de impunere a terorii, pentru a destabiliza Guvernul nigerian.

Trupa irlandeză U2, înfiinţată în 1976, la Dublin, este alcătuită din solistul Bono, chitaristul The Edge, basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr. Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat numeroase influenţe din multe alte genuri. Cele 13 albume de studio ale grupului irlandez, printre care se remarcă ”The Joshua Tree” (1987), ”Achtung Baby” (1991), ”All That You Can't Leave Behind” (2000) şi ”How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), s-au vândut în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial. Trupa U2 a câştigat 22 de premii Grammy - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.