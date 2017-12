Bono nu pregetă niciun efort în interes caritabil

Solistul trupei irlandeze U2, iniţiatorul unor campanii împotriva sărăciei, a luat parte, miercuri, alături de alte vedete, la o ediţie specială a programului "American Idol", pentru strîngerea de fonduri în beneficiul tinerilor defavorizaţi. Bono va apărea într-o secvenţă preînregistrată în care le va cere telespectatorilor emisiunii să facă donaţii în beneficiul tinerilor săraci din Africa şi SUA. Acesta a petrecut săptămîna trecută împreună cu cei şase concurenţi calificaţi pînă acum în emisiune, care vor cînta "American Prayer", o piesă pe care starul a compus-o împreună cu Dave Stewart, fost membru al trupei Eurythmics, despre problemele provocate de maladia SIDA în Africa. Actriţa de comedie Ellen DeGeneres este gazda acestei emisiuni speciale, în care au mai fost invitate staruri precum Celine Dion, Kelly Clarkson şi Gwen Stefani, pentru a cînta sau a vorbi.

Bono este purtătorul de cuvînt al campaniei ONE, la care s-au asociat mai multe organizaţii non-profit şi grupuri religioase pentru a lupta împotriva sărăciei extreme şi a maladiei SIDA care face extrem de multe victime pe continentul african. Vedetele se aşteaptă să strîngă cîteva milioane de dolari în urma acestei emisiuni. Banii vor fi donaţi unor organizaţii precum Save the Children, UNICEF, Malaria No More, The Global Fund şi Nothing But Nets pentru programele de ajutorare a tinerilor din Africa şi din regiunile defavorizate din Statele Unite.