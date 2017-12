Liderul trupei U2, implicat în numeroase campanii caritabile şi cunoscut activist social, ştie că oamenilor le este foarte la îndemînă să îl antipatizeze, recunoscînd că este iritant. “Ştiu că pot fi enervant. Aşa cum a spus poetul american Delmore Schwartz: . Iar în cazul starurilor rock, este şi mai evident. Au nevoie să fie iubite şi admirate”, afirmă muzicianul. De asemenea, rockerul de 49 de ani susţine că, atunci cînd compune, nu scrie gîndindu-se la diverşi oameni, ci se concentrează pe propria persoană.

Bono Vox este membru al trupei U2 alături de chitaristul The Edge, basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen. În prezent, formaţia se află într-un turneu mondial de promovare a albumului “No Line on the Horizon”.