Bonus înjumătăţit

Şeful Microsoft, Steve Ballmer, a încasat, pentru al treilea an consecutiv, un bonus de 1,3 milioane dolari, numai jumătate din suma prevăzută iniţial, board-ul companiei considerându-l responsabil de problemele legale din Europa şi performanţele slabe ale diviziilor Windows şi de internet. Suma este cu mult sub cele 378 milioane de dolari primite de şeful Apple, Tim Cook şi cele 96 de milioane de dolari ale directorului general al Oracle, Larry Ellison. Atât Tim Cook, cât şi Larry Ellison au primit prime mari sub formă de acţiuni. Conducerea Microsoft a apreciat că Steve Ballmer a crescut profitul şi a îmbunătăţit unele dintre cele mai importante produse, dar a explicat că stabilirea bonusulului a fost influenţată de eşecul companiei de a conferi cumpărătorilor de PC-uri din Europa posibilitatea de a opta pentru browserele dorite. Acest fapt a intrat în contradicţie cu angajamentele asumate în 2009 de Microsoft în faţa autorităţilor europene de reglementare şi este probabil să fie urmat de o amendă din partea Comisiei Europene.

Anul trecut, Steve Ballmer a primit doar jumătate din bonus, din cauza vânzărilor dezamăgitoare de smartphone-uri cu sistemul de operare Windows, a evoluţiei nesatisfăcătoare a diviziei de PC-uri şi a eşecului de a concura Apple pe piaţa tabletelor. Acesta va face, în această lună, o nouă încercare de a ajunge din urmă Apple, Microsoft urmând să lanseze o nouă tabletă, Surface şi un sistem de operare pentru telefoanele inteligente.