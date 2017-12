Bonus pentru fanii români ai lui Chris Norman

Din dorinţa de a răsplăti publicul, organizatorii concertului lui Chris Norman în România vor oferi primilor 100 cumpărători de bilete la categoria VIP cîte un disc gratuit cu trupa Riff, care va cînta în deschiderea spectacolului. Pentru a beneficia de acest bonus, cei interesaţi au la dispoziţie site-ul care comercializeză tichetele, www.vreaubilet.ro.

Cîntăreţul va concerta la Sala Palatului din Bucureşti pe data de 15 noiembrie, începînd cu ora 19.00. „Chris Norman. The Hits! From His Smokie And Solo Years” este numele evenimentului, care va include piese clasate pe primele poziţii în topurile internaţionale ale anilor ‘70 - ’80, precum „Midnight Lady”, „I\'ll meet you at Midnight” , „Don\'t Play Your Rock \'n\' Roll to Me” sau „Some Hearts Are Diamonds”, precum şi melodii mai noi. Cei care nu doresc să piardă ocazia de a asculta live una dintre cele mai bune voci ale lumii pot achiziţiona bilete la concertul de luna viitoare la preţuri cuprinse între 70 şi 250 lei, în funcţie de categoria de loc.