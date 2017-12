Bonz de Matisse, vândut la sumă record

O impunătoare sculptură din bronz realizată de Henri Matisse a fost vândută la o licitaţie organizată de Casa Christie`s, miercuri, la New York, cu 48,8 milioane de dolari, stabilind un nou record de preţ pentru operele acestui artist impresionist francez. Sculptura intitulată ”Nu de dos”, ce are o înălţime de 189 de centimetri şi reprezintă silueta unei femei văzută din spate, era estimată de specialişti la un preţ cuprins între 25 de milioane de dolari şi 35 de milioane de dolari, însă a fost adjudecată în cele din urmă pentru suma de 48.802.500 de dolari. Această vânzare spectaculoasă a avut loc la o zi după stabilirea unui alt record, de către casa concurentă Sotheby\'s, care a vândut tabloul ”Nu assis sur un divan (La Belle Romaine)”, de Amedeo Modigliani, pentru suma de 68,9 milioane de dolari, un nou record de preţ pentru operele acestui artist italian. Miercuri, o altă vânzare record a avut loc în cadrul licitaţiei organizate de Casa Christie\'s: un tablou al pictorului cubist Juan Gris, intitulat ”Violon et guitare”, a fost vândut pentru 28,6 milioane de dolari.

Pe de altă parte, un tablou rar, datând din secolul al XVI-lea, ce prezintă ”Nonsuch Palace / Palatul pierdut” al regelui Henric al VIII-lea, va fi scos la licitaţie de Casa Christie\'s, în luna decembrie, fiind evaluat la o sumă de circa 1,9 milioane de dolari. Nonsuch Palace, care nu mai există în zilele noastre, a fost construit din ordinul regelui Henric al VIII-lea din dinastia Tudorilor, pentru a întrece în strălucire palatele construite de marele său rival, regele Francois I al Franţei şi pentru a celebra naşterea primului său moştenitor legitim de sex masculin. Palatul regal, construit în stilul unui imens conac de vânătoare, a primit numele Nonsuch, deoarece, potrivit documentelor din epocă, niciun alt palat nu putea să îi egaleze splendoarea. Specialiştii britanici consideră că acest tablou, pictat cu cerneală, cretă şi acuarelă, este singura pictură care a supravieţuit până în zilele noastre, ce descrie în detaliu felul în care arăta fostul palat. Reprezentanţii Casei Christie\'s susţin că gradul înalt de detaliere al tabloului se explică prin faptul că pictura a fost realizată la faţa locului, fiind una dintre cele patru pictate în perioada în care castelul a stat în picioare. Toate celelalte sunt reprezentări ulterioare ale palatului. Tabloul, pictat de Joris Hoefnagel, în anul 1568, care a primit ordinul de a prezenta pe pânză ”cea mai importantă clădire din Europa”, a fost prezentat în public de doar două ori şi a fost văzut ultima oară în urmă cu 25 de ani, în SUA.

Construcţia Palatului Nonsuch din Cuddington, comitatul Surrey, din sud-estul Marii Britanii, a început în 1538 şi s-a încheiat după opt ani. Palatul nu era încă terminat când regele Henric al VIII-lea a murit, în 1547 şi a rămas în picioare mai puţin de 150 de ani, dispărând complet de pe faţa pământului în 1690. O contesă care moştenise palatul a ordonat demolarea sa, pentru a vinde pietrele şi materialul de construcţie, cu scopul de a-şi achita datoriile făcute la jocurile de noroc. Până în 1690, palatul dispăruse complet, iar timp de aproape 400 de ani, existenţa lui a fost doar sugerată prin texte scrise şi reprezentări grafice. Nicio urmă a palatului nu a mai rămas în Nonsuch Park, însă numeroase obiecte, elemente de zidărie şi olărie, au fost excavate din acel sit, fiind ulterior restaurate şi expuse în muzee din Marea Britanie.