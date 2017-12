Lungmetrajul „Boogie\" de Radu Muntean participă în competiţia „East of the West\" din cadrul Festivalului Internaţional de Film Karlovy Vary, care are loc între 4 şi 12 iulie, în Cehia. Regizorul Radu Muntean va participa la proiecţiile filmului său de pe 6 şi 7 iulie, împreună cu fiul său Vlad, care joacă şi în film, şi scenaristul Alex Baciu.

Aflat la cea de-a 43-a ediţie, Karlovy Vary este unul dintre cele mai cunoscute festivaluri internaţionale de film. Potrivit site-ului oficial al evenimentului, la gala de deschidere a festivalului, actorul Robert De Niro va primi Globul de Cristal pentru „contribuţia deosebită la cinematografia mondială\", în timp ce va fi proiectat filmul „What Just Happened\", în regia lui Barry Levinson, cu De Niro în distribuţie.

Lungmetrajul „Boogie\", cea mai recentă producţie a lui Radu Muntean, a fost prezentat în secţiunea Quinzaine des Realisateurs la Cannes şi în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania. „Boogie\" va fi prezentat şi în secţiunea „Internationales Programm\", la cea de-a 26-a ediţie a Festivalului de Film de la Munchen, Germania, care se desfăşoară în perioada 20 - 28 iunie. „Internationales Programm\" este o secţiune dedicată întîlnirii cu culturi mai puţin cunoscute sau lumi exotice. Filme din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii sînt proiectate alături de superproducţii hollywoodiene şi drame minimaliste. „Boogie\" va fi reprezentat la Munchen de scenaristul Răzvan Rădulescu. După Munchen, pelicula va merge la Festivalul de Film de la Ierusalim (10-19 iulie), în cadrul secţiunii „Panorama\", precum şi la festivalurile de la Melbourne (Australia), Motovun (Croaţia) şi Varşovia (Polonia).

Boogie este porecla din adolescenţă a personajului central, o poreclă care nu i se mai potriveşte acum lui Bogdan Ciocăzanu (Dragoş Bucur), un bărbat de vreo 30 de ani, cu soţie (Anamaria Marinca) şi un copil mic. Plecat la mare de 1 Mai, împreună cu familia, el se întîlneşte întîmplător cu cei mai buni prieteni din liceu - Penescu (Mimi Brănescu) şi Iordache (Adrian Văncică) - la data şi locul de care îi leagă cele mai glorioase escapade bahico-sexuale din tinereţe. Bogdan e tentat să retrăiască aventurile din vremurile bune, dar încercarea de a-şi recupera tinereţea preţ de o seară, bifînd băutura, jocurile, flirtul şi prostituatele, se transformă într-o deziluzie.

Din distribuţie mai fac parte Roxana Iancu şi Geanina Varga. De asemenea, la doar patru ani, Vlad Muntean, fiul regizorului, a debutat în cinematografie. În „Boogie\", Dragoş Bucur este la cea de-a treia colaborare cu Radu Muntean, după „Furia\" şi „Hîrtia va fi albastră\".