Două scurtmetraje româneşti, „O zi bună de plajă\" de Bogdan Mustaţă şi „Interior. Scară de bloc\" de Ciprian Alexandrescu, au fost selectate în competiţie la Festivalul de la Sarajevo, desfăşurat în perioada 15-23 august. De asemenea, filmul „Boogie\" de Radu Muntean va fi prezentat în secţiunea „In Focus\" a fetsivalului ajuns la cea de-a 14-a ediţie.

Scurtmetrajele româneşti concurează cu alte cinci pelicule din Bosnia şi Herzegovina, Malta, Slovenia şi Ungaria, dar şi cu nouă scurtmetraje de animaţie. „Boogie\" figurează printre producţiile prezentate în secţiunea dedicată realizărilor actuale în cinematografie „In Focus\", alături de „Corrections\" (Grecia), de Thanos Anastopoulos, „Revanche\" (Austria), de Götz Spielmann, „Summer Book\" (Turcia), de Seyfi Teoman, „The World Is Big and Salvation Lurks Around The Corner\", o coproducţie Bulgaria, Germania, Slovenia, Ungaria, în regia lui Stephan Komandarev, „Forever\" (Slovenia), de Damjan Kozole şi „Snow\", de Aida Begić, premiat anul acesta la Cannes de Federaţia Internaţională a Criticilor de Film (FIPRESCI).

În competiţia de lungmetraj a acestei ediţii a Festivalului de la Sarajevo figurează 10 pelicule, care vor concura pentru trofeul „The Heart of Sarajevo\" şi premiul cel mare în valoare de 25.000 de euro, sponsorizat anul acesta de Consiliul Europei.

„Interior. Scară de bloc\", în regia lui Ciprian Alexandrescu, prezintă cazul morţii misterioase a unui om într-o scară de bloc, care provoacă reacţii în lanţ în rîndul vecinilor. Distribuţia îi include pe Luminiţa Gheorghiu, Vlad Ivanov, Tudor Aaron Istodor, Simona Ghiţă, Gabriel Spahiu şi Ion Puican. Scurtmetrajul lui Ciprian Alexandrescu a fost premiat la Festivalul CineMAiubit în 2007 şi nominalizat la Premiile Gopo în 2008. Ciprian Alexandrescu a mai realizat „Sinopsis docu-drama\" (2007) şi „Supermarket\" (2004).

Filmul „O zi bună de plajă\", realizat după un scenariu de Cătălin Mitulescu, îi are în centru pe trei puşti delincvenţi care sechestrează un şofer de dubă şi o prostituată şi-i duc pe o plajă. Actorii au fost luaţi dintr-o închisoare de minori şi respectiv din centre de plasament din Bucureşti. Filmul lui Mustaţă a fost premiat, anul acesta, cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin.

Cel de-al treilea lungmetraj al lui Radu Muntean, după „Hîrtia va fi albastră\" şi „Furia\", „Boogie\" spune povestea unui bărbat de 30 de ani, care pleacă la mare de 1 Mai, cu soţia şi copilul şi se întîlneşte, întîmplător, cu doi vechi prieteni din liceu. Împreună cu aceştia, personajul principal, interpretat de Dragoş Bucur, va încerca să retrăiască experienţele din tinereţe, dar va fi dezamăgit.

„Boogie\" a avut premiera mondială anul acesta, la Cannes, la festivalul Quinzaine des Realisateurs, iar premiera românească la TIFF, unde a beneficiat de o proiecţie specială, şi a fost selectat în competiţie la Festivalul Anonimul, care se va desfăşoară în perioada 11-17 august.