Borbely vrea să promoveze turismul românesc la Bollywood

Bollywood-ul are un potenţial \"imens\" de afaceri pentru România, industria filmului indian putând juca un rol important în încurajarea turismului de la noi, potrivit lui Borbely Karoly, secretar de stat în Ministerul român al Economiei, citat de Bombay News. \"Putem să-i încurajăm pe regizorii indieni să vină în România şi să ne ajute să ne promovăm turismul. În plus, actorii şi producătorii noştri sunt foarte talentaţi, astfel că regizorii indieni pot descoperi noi posibilităţi. Bollywood-ul va creşte turismul românesc. Atunci când noi promovăm o afacere precum Bollywood-ul, la rândul ei aceasta atrage şi alte afaceri, iar asta poate fi o modalitate interesantă de a ne creşte turismul\", a declarat Karoly Borbely, citat de Bombay News care, la rându-i, citează IANS, cea mai mare agenţie de ştiri privată din India. Karoly Borbely a condus o misiune economică în India în a doua jumătate a lunii noiembrie. În opinia lui Karoly Borbely, România ar trebui să fie mai expusă la Bollywood pentru a-şi creşte volumul business-urilor care vor aduce beneficii ambelor părţi. \"Ce-i drept, avem o expunere mai mare la Hollywood, însă avem câteva posturi de televiziune care difuzează constant filme produse la Bollywood. Va trebui să creştem volumul, lucru care se va întâmpla numai atunci când regizorii indieni vor veni la noi şi se vor face la rândul vizibili\", a declarat Karoly Borbely. El a afirmat că România oferă multe locuri exotice şi poate furniza peisaje pitoreşti numai bune de decor pentru poveştile prezentate în filmele indiene. \"Avem mănăstirile din Moldova, avem Transilvania, locul de unde provine Dracula, avem Marea Neagră şi alte câteva locuri. De obicei, oamenii vin şi filmează pentru o scurtă perioadă, deşi au posibilitatea să exploateze mai mult (cele pe care România le are de oferit, n.r.), a mai spus Karoly Borbely. Filmele produse la Bollywood nu sunt deloc ieftine, uneori doar filmarea unei secvenţe muzicale în străinătate putând costa o avere. Cei mai mulţi bani plătiţi pentru acest gen de filmări se duc în economia ţării gazdă, scriu jurnaliştii de la Bombay News.