Boris Elţîn a fost pe punctul de a crea un incident diplomatic, în SUA

Fostul lider de la Kremlin aproape a creat un incident diplomatic, din cauza stării de ebrietate în care se afla într-o seară, în timpul unei vizite în 1995, la Washington, potrivit înregistrărilor strînse de un apărător al drepturilor omului şi cîştigător al Premiului Pulitzer. Preşedintele rus era cazat în apartamentele pentru oaspeţi ale administraţiei, în Blair House. Noaptea tîrziu, preşedintele de atunci, Bill Clinton, i-a povestit istoricului Taylor Branch, într-o serie de interviuri secrete, cum agenţii serviciilor secrete l-au găsit pe Boris Elţîn, purtînd doar lenjeria intimă şi stînd singur pe Pennsylvania Avenue, în timp ce încerca să oprească un taxi. El vroia o pizza, le-a spus el agenţilor, cu o voce neclară. În următoarea noapte, Boris Elţîn a evitat, din nou, forţele de securitate, coborînd pînă în pivniţa din Blair House. Un paznic al clădirii l-a confundat pe Boris Elţîn cu un beţiv, situaţia clarificîndu-se cînd agenţii ruşi şi americani au sosit la faţa locului şi l-au salvat.

În legătură cu cazul Monica Lewinsky, Bill Clinton s-a plîns că totul s-a întîmplat într-o perioadă în care pur şi simplu a cedat sub presiunea problemelor personale şi politice. După pierderea alegerilor din 2000 în faţa republicanilor, Bill Clinton a avut o discuţie aprinsă de două ore cu vicepreşedintele de atunci, Al Gore, cei doi ajungînd să se acuze reciproc de acest eşec. Bill Clinton i-a spus lui Al Gore că ar fi putut înclina balanţa în favoarea democraţilor, dacă vicepreşedintele ar fi fost prezent în Arkansas sau New Hampshire, ambele fiind state în care liderul de la Casa Albă era popular. Oricare dintre aceste state ar fi putut furniza voturile necesare pentru ca tabăra democrată să cîştige. Al Gore a replicat că umbra scandalului provocat de Clinton l-a urmărit pe acesta pe tot parcursul campaniei. Într-un alt interviu, Bill Clinton a afirmat despre George W. Bush că “era necalificat pentru a ajunge preşedinte, dar avea instincte ascuţite de campanie”, iar în legătură cu senatorul de Arizona, John McCain, a apreciat că “ar putea fi un preşedinte bun, dar nu are nicio idee despre cum să conducă”.

Informaţiile fac parte dintr-o serie de interviuri secrete cu fostul preşedinte Bill Clinton, pe care Taylor Branch le-a publicat ulterior într-o carte.