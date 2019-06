Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, principalul candidat la succesiunea Theresei May în funcţia de premier, a asigurat că va refuza să achite "factura de divorţ" a Marii Britanii către Uniunea Europeană, în valoare de 39 de miliarde de lire sterline, dacă aceasta din urmă nu va accepta condiţii mai bune privind retragerea britanică, relatează duminică dpa şi AFP, potrivit agerpres.ro. "Prietenii şi partenerii noştri trebuie să înţeleagă că banii vor fi păstraţi până când vom avea mai multă claritate cu privire la drumul pe care să mergem", a explicat Johnson, un înfocat adept al Brexitului, într-un interviu apărut în Sunday Times. "Într-un acord bun, banii sunt un solvent excelent şi un foarte bun lubrifiant", a adăugat fostul şef al diplomaţiei britanice.

Theresa May a demisionat oficial vineri din funcţia de lider al Partidului Conservatorşi, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a eşecului ei de a convinge Camera Comunelor să accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amânarea retragerii Regatului Unit din UE până pe 31 octombrie. Ea va rămâne în funcţie până la alegerea succesorului său, aşteptată în a doua parte a lunii iulie. Până vineri, 11 politicieni conservatori au anunţat că intră în cursa pentru succesiunea Theresei May. Candidaturile urmează a fi înregistrate formal luni, iar fiecare candidat trebuie să fie deputat conservator şi are nevoie de sprijinul a cel puţin alţi opt deputaţi conservatori.