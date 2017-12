Borsetă pierdută, returnată

Un pensionar şi-a pierdut borseta cu documentele de identitate, sâmbătă, la ora 11.00, în timp ce se mergea spre Piaţa Griviţei, din Constanţa. Două ore mai târziu, un echipaj de jandarmi care trecea pe strada IG Duca a găsit borseta, în care se aflau un act de identitate, un permis auto şi un certificat de înmatriculare, precum şi mai multe cupoane de pensie, toate pe numele lui Ioan Alexiuc, de 66 de ani, din Constanţa. Militarii au mers la domiciliul bărbatului şi i-au înapoiat bunurile pierdute. Acesta le-a spus jandarmilor că a pierdut boseta, cel mai probabil, la coborârea din maşină, dar şi-a dat seama ulterior de pierderea actelor, însă nici prin gând nu-i trecea că va mai intra în posesia lor. Pensionarul le-a adresat jandarmilor o scrisoare de mulţumire pentru operativitatea de care au dat dovadă. (C.C.)

„În data de 15.09.2012, în jurul orei 11.00, deplasându-mă spre Piaţa Griviţei, am parcat autoturismul proprietate personală pe strada IG Duca, iar în momentul coborârii din autovehicul am scăpat, fără să îmi dau seama, o sacoşică în care se afla o borsetă, în care aveam acte de identitate şi ale autovehiculului. Ulterior mi-am dat seama de pierderea acestora şi am demarat căutări în zonă, nereuşind să le găsim. În jurul orei 13.30, la domiciliul meu s-a prezentat plutonierul Traicu Ionuţ şi plutonierul Copacu Daniel, aducându-mi borseta cu actele pe care le pierdusem. Menţionez că, în momentul pierderii, borseta nu conţinea bani sau alte valori, fiindu-mi returnată completă. Pe această cale ţin să mulţumesc echipajului din cadrul IJJ Constanţa pentru operativitatea şi seriozitatea de care a dat dovadă”.