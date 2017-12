Bosch se extinde la Cluj, cu 77 milioane euro

Fabrica Bosch din Cluj va fi inaugurată la 9 mai, noul punct de lucru al companiei germane primind deja distincţia „Automotive Electronics Speed Award“, pentru că a fost construit în timp-record. Bosch a investit la Cluj 77 milioane euro într-un nou centru de cercetare şi producţie, care ocupă o suprafaţă totală de circa 38.000 metri pătraţi. Acolo lucrează deja 325 de angajaţi, însă, potrivit companiei, locaţia urmează să fie extinsă, iar procesul de recrutare va continua. Pentru cine nu ştie încă, Bosch proiectează şi produce la Cluj unităţi electronice de comandă, semiconductori şi senzori pentru industria auto şi alte domenii. Divizia, numită „Automotive Electronics“, are 17 unităţi de producţie la nivel mondial şi un număr aproximativ de 20.000 de salariaţi. În România, Bosch are sucursale în patru oraşe, respectiv Bucureşti, Blaj, Cluj şi Timişoara. În Bucureşti, Bosch este prezent, din 1994, cu o societate de distribuţie de scule electrice, sisteme de încălzire, securitate şi comunicaţii. La Blaj, Bosch are, din 2007, o unitate de producţie pentru tehnică liniară, care a fost extinsă în 2013 cu o nouă hală destinată industriei auto. De asemenea, începând din 2008, la Timişoara se află un centru de comunicare al Bosch. În total, compania germană are 2.000 de salariaţi români.