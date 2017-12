Bosînceanu duce FC Farul spre desfiinţare

După ce şi-a anunţat retragerea din fotbal şi s-a arătat dispus să renunţe la club fără vreo pretenţie financiară, actualul patron, Gheorghe Bosînceanu, s-a răzgîndit. Principalul acţionar al SC Maritima SA, firma care controlează Adunarea Generală a Membrilor Fondatori ai grupării de pe litoral, a blocat orice negociere pentru preluarea clubului de către alţi investitori, prin pretenţiile sale exagerate. Astfel, vineri s-a desfăşurat la sediul clubului o şedinţă decisivă, la care au participat actualul preşedinte al Consiliului Director, Dumitru Manole, dar şi reprezentantul legal al SC Maritima SA, Radu Rusen, apropiat a lui Bosînceanu şi, totodată, director la Şantierul Naval Constanţa. Discuţiile s-au axat asupra lotului de jucători, şi, deşi auspiciile păreau bune după declaraţiile pacifiste ale actualului patron, acestea s-au încheiat cu un eşec total. După o oră şi jumătate de negocieri, cele două părţi nu au ajuns la niciun acord. Mai exact, SC Maritima SA a solicitat să-şi păstreze drepturile federative ale celor mai buni jucători de la FC Farul, oferindu-le viitorilor investitori fotbalişti care nu au evoluat decît rareori în prima echipă a grupării de pe litoral. “Pentru mine este o zi nefericită. Din 14 mai pînă acum am purtat mai multe discuţiile în Consiliul Director, dar şi cu principalul finanţator, dar nu s-a întîmplat nimic. Pe 22 iunie i-am trimis principalului finanţator un mail privind disponibilitatea retragerii SC Maritima SA, iar acest lucru să fie consemnat oficial pe 26 iunie, cînd am programat această şedinţă. Cu această ocazie, am vrut să clarificăm situaţia lotului de jucători, care, în urma retragerii principalului finanţator, ar fi trebuit să revină clubului. În urma discuţiilor, nu s-a putut ajunge la o concluzie, pentru că nu s-au cedat clubului jucătorii la care am făcut referire în mail”, a explicat Manole.

Dumitru Manole a demisionat

Eşecul negocierilor l-a determinat pe Dumitru Manole să demisioneze din funcţia de preşedinte al Consiliului Director. “Pentru că nu am realizat nimic după aceste discuţii şi nu vreau să creez incertitudine la club, am hotărît să demisionez din calitatea de preşedinte al Consiliului Director. Nu am luat această decizie din laşitate, ci pentru că nu-mi place să port discuţii care nu duc la niciun rezultat. Ni s-a oferit un lot de cîţiva jucători, Marius Soare, Ion Barbu, Daniel Florea, Ionuţ Larie, Emil Nanu, Vladimir Neagu, Vasile Păcuraru, Cristian Pantelie, Adrian Vlas, Florin Dobre, Marcel Otvoş, Tibor Moldovan şi Henry Chinoso. Cu aceşti jucători nu poţi face faţă nici în liga a treia, iar eu nu am cum să plec la drum cu ei şi să mă fac de rîs. În plus, ce antrenor ar merge la drum cu asemenea lot? SC Maritima SA ne-a comunicat că Alibec, Gerlem, Chico, Măţel, Pătraşcu şi Voiculeţ nu sînt disponibili pentru FC Farul. Nu mi se pare normal, pentru în 2000, cînd s-a preluat clubul, s-a luat o echipă completă, din care s-au vîndut mulţi jucători de-a lungul anilor. Este cel mai negru moment din ultimii ani”, a adăugat Manole.

Preşedintele-demisionar al Consiliului Director a mărturisit că nu ştie ce se va întîmpla cu gruparea de pe litoral în aceste condiţii. “Totul depinde de SC Maritima SA, care este acţionarul principal şi va decide ce se va întîmpla cu clubul. Singura soluţie era să cedeze lotul de jucători către FC Farul”, a declarat Manole.

Cum pînă la reluarea pregătirilor au mai rămas doar cîteva zile, reunirea lotului fiind programată pe 2 iulie, FC Farul riscă să nu evolueze nici măcar în Liga a II-a şi să se desfiinţeze. Neplătiţi de două luni, jucătorii îşi pot depune memorii peste două săptămîni pentru a fi declaraţi liberi de contract, manevra care se pare că va fi aplicată de conducerea clubului în cazul jucătorilor din străinătate cu contracte mari. În schimb, cei care au oferte vor fi vînduţi rapid, banii urmînd să intre în conturile SC Maritima SA. Astfel, după William Gerlem şi Denis Alibec, un alt jucător, Alexandru Măţel este ca şi acontat de FC Vaslui.