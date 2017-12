Înainte de a se lua de viaţa amărăştenilor din Dăbuleni, mă aşteptam ca prezidentul să ne vorbească despre bostănarul din politică. Un personaj proeminent al vieţii noastre de zi cu zi. Sînt indivizi care au transformat politichia într-o nesfîrşită bostană. Ca atitudine, se comportă ca pe bostana lor. Patrulează de la un cap la altul şi se dau boieri. Să te ferească Sfântul de aroganţa bostănarului politic ajuns în Parlament sau în Guvern! Au o gură cît o şură, chit că nu spun nimic. De graşi ce sînt, se dau de-a rostogolul ca nişte bostani uriaşi. Bostănarul politic este primul la plăcinte. E drept, unora le place plăcinta cu bostan. Aia se face însă, precizăm acest lucru, din bostanul de Dăbuleni. Bostanul politic nu are nici măcar valoarea nutritivă a bostanului furajer, folosit adeseori ca hrană pentru înzdrăvenirea boilor. Nu cu mult timp în urmă, v-am vorbit despre boul din politică. Pentru a arunca o replică de doi lei, prezidentul a dat iama în Dăbuleni. E uşor să persiflezi munca altora! De ce nu ne-a vorbit despre bostănarul politic? Ăla cu scăfîrlia mare şi goală, motiv pentru care sună tot timpul a doagă. Să ne prezinte pe larg biografia şi apucăturile bostănarului politic, aflat adeseori în preajma sa. Adevărul este că bostănarul politic are un tupeu de te îngroapă! Chiar dacă este voluminos şi găunos, se bagă peste tot. A învăţat să facă muncă intensă cu gura. În definitiv, gura este podoaba sa cea mai de preţ. Cu tema bostănarului politic pe tapet, ar fi fost un discurs realist, bine ancorat în realitatea înconjurătoare. Nu sîntem noi în zodia bostănarului politic? Să ne ţină expuneri despre năravurile acestui personaj malefic. Să facă o incursiune în bostanul lui plin de seminţe seci. Să explice opiniei publice traiectoria după care ne-am dus în jos, pentru că în sus nu ne ţin plămînii. S-ar fi cuvenit o prezentare mai amplă a consecinţelor gîndirii de bostan a celor care guvernează ţara. Ce a avut domnia sa cu ăia de cultivă pepeni? De unde provine această atitudine de-a dreptul revoltătoare faţă de pepenari? Poporul ştie că preşedintelui îi plac roşiile cu brînză. De ce nu îmbină şi pepenele cu brînză? Încercînd, poate că va adopta o cu totul altă atitudine faţă de cultivatorii de pepeni din Dăbuleni. Ei nu trebuie confundaţi cu bostănarii din politică, care reprezintă o specie aparte. Avem şi noi bostănarii noştri politici. E unul pe care lăcomia îl scoate deseori în stradă. Ca bostănar din copilărie, şi-a tras zeci de terenuri. L-au întrebat unii ce face cu ele. Cultivă pepeni. Evident, la o altă scară, una concretă şi bine ancorată în capitalismul nostru de cumetrie. Cultivă pepeni P plus 4. A început cu suprafeţe mici şi a ajuns la producţii record. Cultivă pepeni din soiul vile şi case de vacanţă. Bostănarul nostru cultivă pepeni de acest gen pentru toate neamurile lui proaste. I-a adunat pe toţi din ţară şi i-a transformat în bostănari de lux.