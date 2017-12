Bote a sărbătorit Paştele peste Ocean

Celebrul creator de modă Cătălin Botezatu a ales ca, anul acesta, să petreacă Paştele peste Ocean. Împreună cu mai mulţi prieteni, creatorul a ajuns în vacanţă în Statele Unite ale Americii, fiind cazat la un hotel de lux. Aflat la mii de kilometri depărtare de casă, Bote a reuşit să sărbătorească Paştele în stil românesc, respectând tradiţia. Astfel, deşi nu s-a putut delecta cu preparatele tradiţionale româneşti, totuşi, a creatorul a avut o idee inedită: a încondeiat ouăle de la micul dejun, transformându-le în adevărate opere de artă.

Cătălin Botezatu şi-a ţinut la curent fanii şi prietenii de pe internet cu vacanţa întreprinsă peste Ocean şi a postat pe contul personal de Facebook o fotografie. „Pentru că tradiţia e tradiţie, chiar şi în Las Vegas trebuie sărbătorit Paştele. Aşadar, am improvizat şi am ciocnit cu prietenii. P.S. Am fost cel mai tare în ou“, a scris designerul în dreptul imaginii postate pe Facebook.