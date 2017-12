Bote îi pregăteşte o nouă surpriză Zinei Dumitrescu

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a avut parte, în weekend, de o revedere emoţionantă cu una dintre cele mai importante persoane din viaţa lui. Designerul a luat masa la un restaurant din Capitală cu „Mama Zina”, aşa cum este cunoscută în moda românească fosta creatoare Zina Dumitrescu. Aceasta a fost foarte încântată de surpriza pe care i-au făcut-o Cătălin Botezatu şi câteva dintre fetele care au făcut parte din echipa ei de manechine. „Întotdeauna îi duc cadouri şi mi-e drag să o văd. Mi-e tare dragă, o iubesc! De câte ori o văd am o emoţie în suflet. Zina Dumitrescu e o a doua mamă pentru mine. Am stabilit în fiecare lună să facem evenimente, să o scoatem în lume, să se simtă iubită, pentru că noi o iubim cu adevărat. Cred că în curând o să facem o prezentare surpriză pentru ea”, a spus Cătălin Botezatu. (C. S.)