Botezatu, designerul oficial al Tarom

După ce, anul trecut, făcea senzaţie pe catwalk-ul de la malul mării, cu „Aviator”, celebra colecţie vestimentară inspirată din ţinuta aviaţiei militare americane, anul acesta, cel mai bine cotat designer al momentului, Cătălin Botezatu (CB), va fi creatorul noilor uniforme Tarom. În curând, pasagerii Tarom se vor bucura, pe toata durata călătoriei, şi de un adevărat... fashion-show marca CB, pentru că uniformele piloţilor şi însoţitorilor de bord vor purta semnătura renumitului creator de modă.

Cătălin Botezatu a obţinut dreptul de a-şi lăsa amprenta creativă asupra uniformelor companiei aeriene de stat prin câştigarea unui concurs de design, lansat de Tarom în luna martie. Nu mai puţin de 31 de designeri români au acceptat provocarea, înscriindu-se în competiţie cu diferite propuneri de modele de uniforme de iarnă şi vară. Câştigător a fost, însă, CB, ale cărui propuneri au fost pe placul organizatorilor concursului.

Directorul general al Tarom, Christian Heinzmann, explică: „Am ales modelele lui Cătălin Botezatu pentru că aduc uniformelor un plus de prospeţime, de eleganţă şi de optimism şi pentru că întrunesc cel mai bine toate elementele de identitate ale companiei Tarom. Suntem foarte bucuroşi să colaborăm cu un nume atât de cunoscut în mediul de design românesc şi internaţional şi le mulţumim tuturor participanţilor pentru interes şi pentru implicare”.

„MĂ BUCUR CĂ NUMELE CĂTĂLIN BOTEZATU VA AJUNGE PRINTRE NORI” Încântat şi onorat de alegerea sa ca designer oficial al uniformelor purtate de personalul companiei aeriene de stat, Botezatu a declarat: „A fost o surpriză pentru mine să aflu că modelele de uniforme propuse de mine vor ajunge să zboare pe deasupra a trei continente, în mai mult de 40 de destinaţii. În 2011, am lansat colecţia „Aviator”, au trecut doi ani de atunci, iar eu am rămas la fel de ataşat de latura aeronautică. Mă bucur că am fost desemnat câştigătorul concursului şi mă bucur că numele Cătălin Botezatu va ajunge printre nori\".

Constănţenii pasionaţi de modă îşi amintesc, cu siguranţă, de mediatizata colecţie „Aviator” a lui Botezatu, care a făcut furori, anul trecut, pe scenele cluburilor de la malul mării. Fără îndoială că şi ţinutele „de zbor” marca CB, destinate Tarom, vor trezi cel puţin acelaşi interes în rândul iubitorilor de modă, cât şi al pasagerilor, care se vor delecta cu un veritabil fashion-show la... înălţime.