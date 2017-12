Botezul Cailor, o tradiţie pe calea uitării

DATINĂ VECHE

Una dintre cele mai vechi tradiții românești de Bobotează este Botezul Cailor. Bătrânii spun că respectarea acestei datini ferește animalele de rele, iar cei care își botează caii vor avea un an îmbelșugat, cu mult spor la muncile agricole. Puține sunt localitățile în România în care se mai păstrează această tradiție, iar în județul nostru, doar în comuna Mihail Kogălniceanu se botează caii, obicei respectat fără întrerupere de 25 de ani. Datina presupune că, după slujba de Bobotează, preotul iese din biserică să sfinţească apa, după care stropește cu aghiazmă animalele aduse în curtea lăcașului de cult. De obicei, ritualul este urmat de concursuri de viteză și frumusețe pentru cai, precum și de o competiție de frumusețe a atelajului. La fel s-a întâmplat și ieri în comuna Mihail Kogălniceanu, unde, în jurul orei 11.30, proprietarii de cai, măgari și ponei și-au adus iubitele animale, gătite cu cele mai frumoase podoabe, ca să fie binecuvântate de preot și să participe la concursurile organizate de administrația locală.

CONCURSURI

Imediat după ce au fost binecuvântate de preotul satului, cabalinele au pornit într-o paradă în timpul căreia o comisie a decis care sunt cele mai frumoase exemplare. Câștigători au fost declarați doi cai albi, în vârstă de șase și, respectiv, șapte ani, care fac parte din rasa semigreu românesc. Stăpânul lor, Mihai Fășie, participă de nouă ani la aceste competiții, dar cu cei doi cai se află la a doua participare. „Anul trecut am câștigat locul al doilea cu aceiași cai. Singurul secret al frumuseții acestora este îngrijirea temeinică. Îi hrănesc cu fân și cereale de două ori pe zi, îi duc la potcovit de fiecare dată când e nevoie și îi perii o dată la două sau trei zile”, a spus localnicul. După proba de frumusețe, caii s-au întrecut în viteză, competiţie desfășurată în apropierea stadionului din sat. Cursa a fost câștigată, pentru al doilea an consecutiv, după o mică dispută în care au fost împărțite acuze de furt al startului, de calul Muschi, în vârstă de șapte ani. Stăpânul lui, Ion Cristea, ne-a spus că participă la Botezul Cailor încă din copilărie. Pasiunea pentru cai i-a fost insuflată de bunicii și părinții lui. „Am avut mai mulți cai cu care am venit la eveniment. Muschi a fost al nepotului meu, care a murit anul trecut (poza primului proprietar a fost afișată în permanență aproape lângă cal - n.r.)”, a spus Ion Cristea. El ne-a explicat că își antrenează calul cel puțin două ore pe zi, pe o miriște din localitate.

PREMII

Toți participanții au fost răsplătiți cu premii în bani. Cei de pe primul loc au primit câte 500 de lei, câștigătorii locului al doilea au primit 400 de lei, iar cei de pe locul al treilea au câștigat câte 300 de lei. Cei care au luat mențiune au primit câte 100 de lei, iar pentru ceilalți participanți s-au oferit câte 50 de lei. De asemenea, s-au acordat premii de excelență pentru proprietarii de măgari și ponei.