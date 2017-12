"Botezul Cailor", un obicei care datează de secole, a fost readus în actualitate de către primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. " Este o tradiţie de care am aflat de la bunicii mei şi care, din păcate, s-a pierdut în timp. Din 2004, anul în care am fost ales primar, am decis să reînvii acest obicei care este foarte iubit de locuitorii comunei şi care vin în număr din ce în ce mai mare pentru a lua parte la eveniment. Cu ocazia sfintei sărbători de Bobotează, toţi locuitorii comunei aduc caii în curtea Bisericii, unde sînt botezaţi cu apă sfinţită de către părinte", a declarat Dumitru Dedu. Legenda spune că cei care îşi botează caii vor avea parte de un an bun şi de o recoltă mănoasă, iar animalul va fi ferit de boli. Acest obicei este respectat cu sfinţenie de către sătenii din Mircea Vodă, care îşi împodobesc caii cu clopoţei, beteală şi panglică roşie, pentru ca animalele să nu fie deochiate, dar şi pentru a intra mai uşor în spiritul sărbătorii. "Este un obicei foarte frumos, la care luăm parte cu foarte mare plăcere. Am venit să îmi botez calul, dar şi pentru a participa la slujba de Bobotează. Toţi locuitorii care au venit la Biserică vor lua apă sfinţită pentru a-şi stropi celelalte animale din gospodărie, grajdurile şi casele", a spus unul dintre localnicii din Mircea Vodă. După ceremonia din curtea Bisericii, toţi cei prezenţi la eveniment s-au mutat pe islazul satului, pentru a asista la o cursă de cai. "Cursa de cai este dotată cu premii. Stapînul calului învingător primeşte suma de 100 lei, a celui clasat pe locul doi, 70 de lei, iar a celui de pe locul trei este răsplătit cu un premiu de 50 lei. În plus, în cadrul sărbătorii este premiat şi cel mai frumos cal, cu suma de 100 lei", a declarat primarul. Datina are rolul de a-i evidenţia în faţa comunităţii pe cei mai buni crescători de cai, dar şi pe cei mai destoinici călăreţi. Ceremonii similare au fost organizate sîmbătă în mai multe comune din judeţ.