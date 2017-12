Iniţial, am vrut să pun acestui pamflet un titlu romantic şi liniştitor. Am crezut, iniţial, că boul merită mai multă atenţie şi căldură sufletească din partea noastră, dar nu e cazul. De cînd a descoperit că seamănă leit cu prostul, înjură toată ziua ca un birjar. Da, în urma noilor redistribuiri de locuri de muncă, boul a ajuns birjar. Sigur, şi datorită repertoriului său foarte bogat în materie de înjurături. În ultima vreme, boul dă frecvent cu oiştea-n gard. Şi-a pierdut direcţia. A uitat, practic, cine e şi de unde se trage. Mă rog, se crede important nevoie mare! E de speriat înverşunarea cu care mă înjură. De cînd nu mai are ce rumega, cerşind pe la mese băuturi spirtoase, mă confundă tot timpul cu Guvernul! Băi, boule, nu eu am scumpit ţigările şi tescovina! Un bou, ce să înţelegi de la el! Boul ăsta este tot timpul nefericit. Înainte, după revoluţie, abia dacă îi mijeau coarnele. Mînca şi el de pe la toţi. Ciugulea, ca să zic. Se apleca în faţa baştanilor şi le ştergea pantofii cu limba lui lată de bou incuiat şi incult. Din foamea mafoamea, a ajuns un bou cu fiţe, chit că îi curg balele peste tot. Faţă de alţi boi din categoria sa, ăsta vorbeşte mult în pustiu. Cînd organizează dezbateri la ieslea personală, e de-a dreptul ridicol. Ce poţi să înveţi de la un bou parvenit, care, printre altele, dă şi ora exactă ca un măgar! Ador momentele în care boul vorbeşte despre corupţie şi corupţi. Încornoratul ăsta, care acum înjură ca un birjar, a uitat pur şi simplu de unde a plecat! Păi, după revoluţie, băi, boule, erai un ageamiu care suflai în ţevi! A ştiut boul, mama lui de bou, unde să sufle şi pe cine în... După ce şi-a tras viloi, a declarat corupţiei război! Un bou. Zilele trecute, uitîndu-se în oglindă, a constatat, cu stupoare în vene, că seamănă, după vorbă şi după port, cu prostul oraşului. La început, s-a înveselit. După aceea, însă, a realizat că nu este un motiv de mîndrie naţională să poarte pe umeri faima lui. Cînd se oftică, boul beleşte ochii bulbuci, dă cu copita şi se balegă pe unde apucă, doar, doar o face cuiva în necaz... Ştiţi cum e boul. După el, potopul! Din cînd în cînd, boul trebuie scărpinat între coarne, ca să nu se înstrăineze. Chipurile, dacă nu-l bagi în seamă, suferă ca un cîine. De cînd se crede VIP, consideră că totul i se cuvine moca. A cam înţărcat bălaia comunistă, boule! Aud că boul pofteşte la viţeluşe tinere şi neprihănite. Ca să le cucerească, le spune că are ştiţi dumneavoastră ce între picioare. Mari şi trei la număr. Confirm, numai că sînt ca de bibilică, fapt ce poate fi susţinut şi de alţi martori. De altfel, e suficient să ascultaţi în primă audiţie mugetul lui ca de ţînţar strîns de ouţe. V-aţi uitat vreodată în ochii boului? Nu? Atunci, vă zic eu, nu aţi pierdut nimic. Privirea boului nu-ţi spune mare lucru. În schimb, vorbesc de la sine spumele. Cînd se băşică, boul se dă cu fundul de pămînt. La draci, e ca o capră rîioasă. Boul are mintea cît sarmaua. Nici măcar cît o pîrjoală, că aia este mai mare şi mai consistentă. În ciuda bunurilor pe care le-a acumulat de-a lungul mai multor campanii electorale, boul este nefericit. Înclin să cred că este cel mai nefericit bou din urbea noastră. În cazul lui, prostia doare, chiar dacă mimează că nu-i pasă. Oftica boului se măsoară în spume. Deloc întîmplător, vocabularul lui se reduce la expresia “Ce spumele mele!”