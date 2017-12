Zilnic, cîte un bou ofuscat îşi afişează frustrările politice. Boul, ca orice bou, dă tot timpul cu oiştea-n gard, ca prostul. Săracul, din cauza loviturilor prosteşti, şi-a tăbăcit oiştea de-a binelea! E unul, de pildă, care mă ameninţă în fiecare zi cu mesajele lui porcoase. Cred că vorbeşte după cum scrie. Fără semne de punctuaţie. Cînd vrea să pozeze în taur comunal, boul ofuscat dă cu copita. Mai bine zis, sapă tranşee. Eu cred că a turbat. Prea i se scurg balele peste tot! În general, am mai scris şi comentat despre boi. Unii, ce-i drept, ştiu că sînt boi de-a binelea şi stau în banca lor. Cu alte cuvinte, se mulţumesc să rumege ce au. Boul ofuscat însă, după cum îi este năravul, nu se mulţumeşte numai cu atît. El vrea să fie băgat în seamă. Ca atare, îşi dă cu părerea cu aceeaşi frecvenţă cu care dă cu oiştea-n gard. Mesajele boului ofuscat miros de la o poştă a prostie. Asta balegă el cînd se bagă singur în seamă. Boul bălţat este pe cale de dispariţie. Din punct de vedere estetic, se detaşa (pe net) de boul ofuscat. Era o fire melancolică şi degaja un oarecare bun simţ. La polul opus, boul ofuscat se dă tot timpul în spectacol. E perioada lui propice, că doar a început campania electorală! În această perioadă, unii candidează, alţii stau pe margine şi chibiţează. Cei care chibiţează nu fac niciun rău societăţii. Cum ne descurcăm însă, domnilor, cu boii ofuscaţi care se visează în Senat sau în Camera Deputaţilor! Asist la tot felul de dezbateri electorale. Prezenţa cîte unui bou este anunţată cu surle şi trîmbiţe, ca şi cum ar veni nu ştiu ce mare vedetă! E cîte un bou care poartă papion. Corect, frumos, european, la prima vedere, dar tot bou rămîne. Sînt aruncate la bătaie diverse teme de discuţie. Aflat la răscruce de drumuri, boul bălţat are la îndemînă doar două alternative. Cînd îşi dă seama că a rămas pe peron, adică nu se pricepe la nimic, fie tace, fie se bagă în vorbă şi spune verzi şi uscate. Sigur, tăcerea nu prea îl prinde pe boul ofuscat, fără nicio legătură cu filosofia sau cu lingourile lui Isărescu, pentru că se spune că tăcerea este de aur… Boul ofuscat se identifică mult mai bine cu verzile şi uscatele pe care le scoate pe gură. La mijlocul campaniei electorale, ca o primă concluzie, constaţi că sînt prea mulţi boi avizi de putere. Dacă ajung toţi în fruntea ţării, cum să zic, nu o să mai avem nici măcar un gard în picioare! E cîte un bou ofuscat care se consideră persecutat. Zice el că nu i se acordă suficientă atenţie şi că nu este apreciat la justa lui valoare. Acum, fie vorba între noi, cine are timp de pierdut cu un prost! Eu cred că boul ofuscat este prea mult băgat în seamă. În realitate, ca în cazul oricărui bou, nu e nimic de capul lui mare şi pătrat! Revenind la copita naţiunii, trebuie să precizez că există cîte un bou ofuscat cu atitudine de javră. Asta spurcă pe toată lumea! Nu contează direcţia. Poţi să te plasezi în dreapta, poţi să fii în stînga, el tot te spurcă. Ca orice javră, muşcă inclusiv mîna care l-a îndopat cu furaje. Vă daţi seama ce caracter are boul ăsta!