Box administrativ la Hârșova. Primarul, băgat în corzi de adversari, contraatacă

Devine tot mai clar faptul că, la Hârșova, autoritățile locale nu reușesc să treacă peste orgolii și să se împace pentru a lucra în interesul cetățeanului. De o parte a taberei se află fostul primar al orașului, Tudorel Nădrag (PSD), care ocupă acum funcția de consilier, și actualul viceprimar al localității, Ionel Dia (PNL). Deși nu o recunosc public, cei doi formează o alianță puternică, ce a pus tunurile pe actualul primar, Viorel Ionescu (ALDE), care se află de partea cealaltă a baricadei. Practic, la Hârșova, PSD-ul și PNL-ul au reînviat USL-ul. Atât Nădrag, cât și Dia trag din toate părțile în actualul edil-șef. Pe de o parte, Tudor Nădrag a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a fost demarată o campanie de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum local în vederea demiterii primarului. Social democratul îl acuză pe primarul Ionescu că are un comportament discreționar și abuziv și nu se preocupă de interesele generale ale colectivității locale. În plus, Nădrag mai spune că actualul primar dorește desființarea Spitalului Orășenesc, să gonească medicii și să abandoneze proiectele începute de el. Mai mult decât atât, Nădrag sare în apărarea actualului viceprimar, spunând că Ionescu nesocotește voința cetățenilor, nerecunoscându-l pe Dia în funcția de viceprimar. Pe de altă parte, liberalul Ionel Dia afirmă că „Viorel Ionescu a demonstrat că este preocupat de satisfacerea unor interese strict personale, nicidecum de gestionarea și rezolvarea problemelor orașului“. „Instabilitatea pe care a creat-o la nivel local pentru satisfacerea unor orgolii personale face ca orașul nostru să aibă de suferit enorm. Îl asigur pe Ionescu că eu voi rămâne viceprimarul orașului Hârșova, pentru că așa au decis cetățenii, și nu voi ezita să-i demasc toate abuzurile și ilegalitățile“, a notat Dia. Mai mult, Dia a mai spus că cea mai controversată decizie a primarului este numirea unui hairstylist în funcția de manager al Spitalului Orășenesc Hârșova, „o numire complet ilegală care a fost anulată de prefectul Adrian Nicolaescu“. „A urmat o nouă numire la fel de controversată și abuzivă, cu încălcarea acelorași prevederi legale, funcția de manager al spitalului fiind atribuită de această dată medicului Cristian Nicoară, un domn care are un trecut mai mult decât dubios. Acesta a fost demis din funcția de manager al Spitalului Cernavodă în 2009, constatându-se deficiențe grave în actul managerial la capitolele igienă și organizarea resurselor umane. În cursul aceluiași an, doctorul Nicoară a fost trimis în judecată pentru delapidare“, a scris Dia. El a mai punctat că, de la venirea managerului Nicoară, spitalul din Hârșova este într-un haos total. „Bolnavii sunt lăsați în frig, au început demolările fără autorizație, iar ambulanța este folosită în mod abuziv pentru naveta managerului pe ruta Hârșova - Constanța“, a mai acuzat viceprimarul.

PLÂNGERI PENALE ÎMPOTRIVA LUI TUDOREL NĂDRAG

Sătul să tot fie atacat de social democratul Tudorel Nădrag și de liberalul Ionel Dia, primarul Viorel Ionescu a susținut, vineri, o conferință de presă în care a ripostat acuzelor celor doi. Primul pe care l-a luat în colimator a fost Tudorel Nădrag, despre care a spus că nu acceptă faptul că pierdut alegerile și că nu se mai află la cârma administrației locale. „Sunt acuzat că nu aș mai fi ieșit din birou de când am fost ales primar. Păi Nădrag trebuie să știe că am realizat în ultimele luni nu mai puțin de 12 proiecte pentru dezvoltarea orașului și derulez proiectele începute de el”, a punctat primarul. El a adăugat că a făcut mai multe plângeri penale pentru că a găsit în Primărie, după plecarea lui Nădrag, mai multe „plăți dubioase“ către firme apropiate fostei conduceri a administrației locale. „Se încearcă demonizarea primarului. Sunt acuzat că vreau să desființez spitalul. Păi eu vreau să aduc medici, nu să desființez unitatea spitalicească. Spre exemplu, PSD și PNL au votat împotriva decontării transportului unor medici care nu sunt din localitate“, a subliniat Ionescu. El a adăugat că, în aceste condiții, nu poate colabora nici cu Nădrag, nici cu Dia, pe care nu-l mai vrea ca viceprimar. „Lui Dia i-am dat sarcina de a urmări că cei care construiesc în Hârșova respectă documentația de urbanism. După vreo trei săptămâni a abandonat. Acesta este viceprimarul Ionel Dia“, a spus Ionescu.