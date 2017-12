Boxerul Mihai Nistor s-a antrenat cu Ciprian Sora

Singurul pugilist român prezent la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Mihai Nistor, ar putea face lejer carieră și în kick-boxing, spune fostul campion mondial Ciprian Sora. Cei doi s-au antrenat împreună la clubul fostului luptător de K1, pentru că actualul campion mondial la categoria supergrea, în versiunea APB (AIBA Pro Boxing), nu are cu cine să se bată în țară. După Jocurile Olimpice, nimeni nu a mai avut curaj să intre în ring cu el din cauza loviturilor sale de „ciocan”, astfel că Sora i-a întins o mână de ajutor. Cel supranumit „Tyson de România” a avut ca adversari câțiva sportivi de la clubul lui Sora, care i-au rezistat destul de bine în ring. „Mihai nu a mai făcut la mănuși de la Rio și avea nevoie să își descarce energia. Am apelat la amicul Ciprian Sora pentru că Mihai e foarte puternic și nu găsim un partener de antrenament în țară. Nu cred însă că îl corupe pentru kick-boxing. Iubește prea mult boxul, s-a antrenat și în ziua de Crăciun. Ne vom bate pentru titlul european și mondial în 2017”, a precizat Valentin Vrînceanu, antrenorul lui Nistor de la CSA Steaua București și de la lotul național.

Ciprian Sora i-a testat lui Mihai Nistor abilitățile în kickboxing și a rămas impresionat de potențialul acestuia. „Mă bucur că l-am putut ajuta în pregătire, a fost util pe plan psihic și pentru sportivii mei să intre în ring cu un campion mondial. Mihai are o structură osoasă foarte bună, cu șolduri mari, și s-ar putea adapta repede în kick-boxing. Am făcut câteva reprize de palmare și rar mi-a fost dat să simt pe cineva cu lovituri așa ucigătoare”, a spus fostul campion mondial de kick-box.

Dublu medaliat cu bronz la Campionatele Europene, în 2011 și 2015, Nistor se antrenează acum pentru Europenele programate în Rusia în perioada 17-22 iunie 2017, unde vrea să aducă României titlul european. După ce a fost furat de arbitri la Rio, „Tyson de România” promite răzbunare la Tokyo, în 2020. „Îmi era dor de boxul adevărat. Sunt moldovean, sunt așadar mort după bătaie. Băieții lui Ciprian au fost foarte ok, se vede că sunt sportivi de valoare. După necazul de la Rio cu arbitrajul am lăsat totul în urmă și mă gândesc zilnic la Tokyo 2020, asta mă motivează să trag tare la antrenamente. Mă bucur că am avut ocazia să mă antrenez puțin și cu un campion mondial la kickboxing, este o experiență utilă”, a afirmat Mihai Nistor.