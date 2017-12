Boy George revine!

Nonconformistul muzician britanic Boy George vrea să revină în prim-plan cu un nou videoclip şi un turneu de trei săptămâni, după ce ani buni de zile a stat în umbră din pricina problemelor personale, inclusiv de natură financiară. Obligat la un moment dat să trăiască din producerea şi vânzarea unei colecţii de tricouri care nu s-a bucurat, însă, de mare succes, cântăreţul vrea acum să înceapă o nouă viaţă muzicală. Piesa ”Amazing Grace” de anul acesta are deja videoclip, iar datele unui turneu de 12 concerte în Marea Britanie au fost stabilite pentru intervalul 9-27 aprilie. În plus, artistul cunoscut în toată lumea şi ca membru al comunităţii gay a anunţat deja că lucrează la un nou album, care să-l readucă în topuri şi, implicit, să-l scape de grijile financiare.

În vârstă de 48 de ani, Boy George, pe numele său real George O\'Dowd, s-a lansat în 1981, ca solist vocal şi lider al grupului Culture Club, unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii pop. Alături de colegii din Culture Club, Boy George a lansat hit-uri ca ”Karma Chameleon” şi ”Do You Really Want To Hurt Me”. După 1986, cântăreţul s-a dedicat carierei solo, care l-a menţinut în atenţia publicului câţiva ani, însă departe de popularitatea dobândită în Culture Club. Cea mai cunoscută piesă a sa lansată solo este ”Bow Down Mister”, din 1991. Anul trecut, controversatul artist a avut mari probleme cu legea, după ce a fost găsit vinovat de sechestrarea unui tânăr fotomodel norvegian, care ar fi refuzat să întreţină relaţii sexuale cu el.