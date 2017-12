BPN al PSD a aprobat un acord de colaborare cu Partida Romilor

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a anunţat, ieri, că Biroul Permanent Naţional (BPN) a aprobat, de principiu, un acord de colaborare cu Partida Romilor, precum şi modul în care cele două formaţiuni politice vor colabora atât în alegeri, cât şi în actul de guvernare după alegerile parlamentare. El a precizat că este vorba despre un acord de sprijin reciproc şi de promovare a politicii de integrare pentru comunitatea romilor, fiind, de asemenea, vorba despre un lucru pe care Guvernul şi l-a asumat în programul său de guvernare şi în discuţiile pe care le are cu partenerii europeni: \"Am avut o întâlnire cu miniştrii din Franţa, am semnat un acord şi participăm la grupul pilot constituit de către CE pentru strategia de integrare a romilor la nivel european\". Ponta a menţionat că Mădălin Voicu va candida pe listele USL la alegerile parlamentare, acesta fiind parlamentar PSD şi în momentul de faţă. La şedinţa BPN a participat şi deputatul romilor Nicolae Păun. (A.M.)