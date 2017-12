Braconajul piscicol, în topul infracţiunilor

Peste 15 tone de peşte, zeci de ambarcaţiuni, arme de foc şi sute de cartuşe, au fost confiscate, pe parcursul acestui an, de poliţiştii Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa. Purtătorul de cuvînt al instituţiei, agent Marius Niculescu a declarat, ieri, că de la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră au dat aproape 4.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 1.000.000 de lei şi au confiscat bunuri de 130.000.000 de lei. În fruntea infracţiunilor constatate se află cele de braconaj piscicol, fiind depistaţi 498 de braconieri. De la începutul anului şi pînă în prezent au fost confiscate 64 de ambarcaţiuni, 1.194 de plase de pescuit, 14.587 kg peşte şi 79 kg icre. Deloc modeste la număr sînt şi cazurile persoanelor depistate după ce au trecut ilegal frontierele de stat: 55 cazuri cu 112 persoane implicate. Totodată, 24 de persoane sînt cercetate penal pentru că au fost prinse în ţară cu autoturisme furate din state ale Uniunii Europene, iar în 62 de cazuri se fac investigaţii pentru contrabandă, dar şi trafic cu stupefiante şi precursori. Poliţiştii de frontieră constănţeni au depistat, în acest an, cinci urmăriţi general şi nu au permis ieşirea din ţară a 1.584 de cetăţeni români. Totodată, nu li s-a permis intrarea pe teritoriul ţării unui număr de 428 de cetăţeni străini. De la începutul anului, au fost confiscate aproape 8 kg de bijuterii din aur şi argint, 12 pistoale şi arme de vînătoare, cinci pistoale cu gaze, un pistol cu foc letal, calibru 9 mm, un pistol de tir, trei puşti de vînătoare şi două cu aer comprimat şi aproape 700 de cartuşe de diferite tipuri.