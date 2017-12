Braconieri italieni eliberaţi

Magistraţii Tribunalului Constanţa au admis, ieri, recursul formulat împotriva arestării preventive de cetăţenii italieni şi români, suspectaţi de braconaj. Cele nouă persoane vor fi cercetate în libertate cu obligarea de a nu părăsi ţara. Dănuţ Vasile Miron, Iulian Ţăranu, Gheorghe Dobre, Victor Olteanu, Popa Florin, Aurelian Pană, organizatorul italian Luigi Zgobba şi doi complici ai săi, Daniele Quattrociochi şi Giovanni Piantini sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, participaţie improprie la braconaj, complicitate la participaţie improprie la braconaj şi abuz în serviciu în formă calificată. În timpul şedinţei de judecată, cei trei italieni au dorit să facă unele precizări. „Nu am vrut să încalc legea. Eu am organizat partide de vânătoare cu respectarea prevederilor legale. Prada care a fost găsită aparţine celor 17 italieni şi este rezultatul vânătorii din două zile. Am prezentat toate actele care mi s-au cerut de către autorităţile române. Oricum nu am depăşit limita de 50 de păsări vânate pe zi”, a declarat Luigi Zgobba. Ceilalţi doi italieni au precizat că au venit în România la invitaţia lui Zgobba. „Am venit la invitaţia lui Zgobba pentru a-l ajuta la organizarea de vânători în schimbul sumei de 1.300 de euro. Cartuşele care au fost găsite în camera mea, le-am primit de la Zgobba pentru a avea grijă de ele şi pentru a le distribui vânătorilor”, a spus Giovanni Piantini. Cel de-al treilea cetăţean italian, Daniele Quattrociochi a spus că şi el a fost invitat tot de Zgobba pentru a-l ajuta, respectiv pentru a le căra genţile şi muniţia vânătorilor mai vârstnici şi pentru a strânge tuburile, contra sumei de 1.000 de euro.

DECLARAŢII Numai doi dintre cei şase români, au dat declaraţii, respectiv Aurelian Pană şi Iulian Ţăranu, ceilalţi, printre care şi Dănuţ Miron, şeful Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Constanţa, menţinându-şi declaraţiile date la momentul arestării. „Sunt paznic de vânătoare la AJVPS de zece ani. În tot acest timp am fost supus la mai multe controale din partea poliţiei comunale în legătură cu autorizaţiile de vânătoare şi permisele care ţineau de organizarea de vânători. În ziua organizării vânătorii, primeam armele şi muniţia de la Miron, le puneam în maşină şi le distribuiam pe câmp. Încheiam cu fiecare vânător câte un proces verbal, în momentul în care le dădeam armele. Când le luam înapoi, le puneam într-un rastel într-o cameră din cabana de la Băneasa”, a declarat Iulian Ţăranu.

DESCINDERI Potrivit anchetatorilor, Luigi Zgobba aducea de mai mulţi ani italieni în România pentru vânătoare, participanţii plătind câte 1.500 de euro pentru un sejur. În baza unor informaţii deţinute de poliţiştii din Capitală potrivit cărora la Cernavodă se organizau vânători ilegale, s-a dispus începerea filajului, care s-a derulat timp de mai multe luni. În urma descinderilor efectuate, joi dimineaţă, la Hotelul Yahoo Best şi Domneasca, unde erau cazaţi italienii, anchetatorii au descoperit 30 de arme, 7.000 de cartuşe, dar şi 1.000 de păsări vânate, păstrate la congelator. Procurorii au stabilit că italienii aveau autorizaţii de vânătoare, care însă erau necompletate. Mai mult, în urma percheziţiilor efectuate la domiciliile celor patru paznici de vânătoare, anchetatorii au descoperit alte 18.000 de cartuşe. Procurorii au stabilit că cel care le-a dat muniţia paznicilor a fost Miron, fără a o înregistra în vreun registru al AJVPS Constanţa.